Coahuila

Coahuila el estado con menor número de homicidios según informe

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el estado se colocó como el más seguro con la tasa más baja de homicidios y un 97% de casos resueltos

  • 12
  • Agosto
    2025

Coahuila fue el estado que en el mes de julio registró el menor número de homicidios en el país; esto fue destacado en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde se presentaron los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al corte de julio del presente año.

El modelo ha permitido que Coahuila se mantenga como la entidad más segura del país, con la tasa más baja de homicidios dolosos y un 97 % de casos resueltos. Estos resultados superan ampliamente la media nacional y colocan al estado como referente en la materia.

Durante la conferencia matutina se presentó una gráfica que arrojaba el número de homicidios dolosos de cada entidad durante el mes de julio. 

Coahuila representó el 0.1% de estos homicidios, lo que se traduce en dos homicidios, destacando que ambos están resueltos. 

Este año, la entidad tiene una resolución de homicidios muy por encima de la media nacional, por alrededor del 97.5%.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó también la efectividad de las diferentes corporaciones para resolver los homicidios.

Este modelo ha contemplado más de 150 unidades tácticas, cuarteles de la policía estatal y del Ejército Mexicano, así como una fuerte inversión en tecnología como cámaras de videovigilancia.

En el último informe del INEGI, Coahuila se posicionó como la tercera entidad federativa con mejor percepción de seguridad.

 


