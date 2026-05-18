Así se vive dentro de la 'frontera que no se ve', al sur de Texas

A las cinco de la mañana comenzó el recorrido. La oscuridad aún cubría el Río Bravo mientras agentes de la Patrulla Fronteriza se preparaban para iniciar vigilancia en una de las zonas más transitadas y peligrosas de la frontera sur de Texas.

La intención era clara: recorrer la ruta antes del amanecer, justo en el horario en que muchos migrantes intentan cruzar el río para pasar desapercibidos.

El Río Bravo no solo divide a México y Estados Unidos. Para cientos de personas representa también el inicio de una travesía marcada por el miedo, el peligro y la incertidumbre. Susana González, especialista en asuntos públicos y agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, advertía sobre algunos de los riesgos ocultos entre la maleza mientras las embarcaciones tácticas avanzaban por el río.

Desde el agua comienza la primera línea de defensa y es que los agentes patrullan día y noche un río que aparenta calma en ciertos puntos, pero que esconde corrientes, zonas profundas y condiciones capaces de poner vidas en riesgo en cuestión de minutos. Durante el recorrido, los mensajes de advertencia son constantes; altavoces colocados cerca del río y letreros visibles entre la maleza alertan sobre los peligros del cruce ilegal y las consecuencias legales que implica ingresar sin autorización a territorio estadounidense.

Más adelante inicia la segunda línea de vigilancia; entre caminos de terracería, matorrales densos y temperaturas extremas, agentes recorren zonas donde los migrantes enfrentan agotamiento físico, serpientes, insectos, espinas y terrenos prácticamente intransitables.

Finalmente, una tercera línea de seguridad se despliega tierra adentro con apoyo de corporaciones locales, agencias estatales y autoridades federales que participan en operativos reforzados a lo largo de la región fronteriza.

Autoridades aseguran que las estrategias implementadas durante los últimos años han provocado una disminución significativa en el número de cruces detectados diariamente en este sector. Sin embargo, detrás de cada operativo permanece también una realidad humana que continúa empujando a cientos de personas a arriesgarlo todo para intentar llegar al otro lado. Muchos son encontrados deshidratados, lesionados o completamente desorientados tras permanecer expuestos a temperaturas extremas y a la falta de agua.

Numerosos migrantes son engañados por traficantes de personas conocidos como “coyotes”, quienes prometen rutas seguras y traslados garantizados a cambio de miles de dólares, pero... para muchos el trayecto termina convertido en abandono, desesperación y supervivencia. Estos traficantes, con gran creatividad, utilizan incluso pulseras de colores para identificar el supuesto destino o servicio pagado por los migrantes. Sin embargo, muchas de esas promesas terminan siendo falsas y numerosos migrantes son abandonados antes de llegar a su destino.

Entre quienes cruzan también hay menores de edad; algunos viajan acompañados por familiares; otros lo hacen completamente solos, y les toca atravesar el mismo terreno hostil. De acuerdo con autoridades, estos menores, en ocasiones, son utilizados por organizaciones criminales que conocen las limitaciones legales para procesar a menores migrantes.

Aunque la imagen más visible suele ser la de las detenciones, agentes de la Patrulla Fronteriza aseguran que una de sus prioridades principales es salvar vidas. Los agentes reciben entrenamiento en rescate, primeros auxilios y atención médica básica para auxiliar a personas encontradas en condiciones críticas dentro del monte o cerca del río.

Pero mientras el drama humano continúa desarrollándose entre el río y la maleza, la frontera también sigue transformándose. Boyas flotantes sobre el Río Bravo, kilómetros de muros fronterizos, sensores, cámaras de vigilancia, drones y alambre metálico forman parte de la estrategia implementada para reforzar la seguridad en la frontera sur de Texas.

Durante los últimos años, el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump incluyó la expansión de barreras físicas, el incremento de agentes federales y una mayor presión para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Enfatizaron que se ha incrementado la coordinación con México para frenar el flujo migratorio, pero no es suficiente; hace falta mucho más para combatir esto que se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias.

Las autoridades también señalaron que existe colaboración entre agencias federales estadounidenses, corporaciones estatales y recursos vinculados al Departamento de Seguridad Nacional como parte de las estrategias de vigilancia y combate al tráfico de personas.

De acuerdo con datos proporcionados por autoridades, el reforzamiento de estas medidas ha provocado una disminución considerable en el número de cruces detectados diariamente en algunos sectores fronterizos. Por tierra son casi 100 migrantes los que logran detener diario en este sector, y por río, a través del patrullaje en lancha, diariamente detienen aproximadamente 10 migrantes, después de que en años anteriores la cifra era de 3,000 por día.

Mientras el debate migratorio continúa creciendo en ambos lados de la frontera, el Río Bravo sigue siendo escenario de historias marcadas por el miedo, la necesidad, la vigilancia y la esperanza de quienes continúan intentando cruzar hacia Estados Unidos.

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