Coahuila renueva su Congreso; sigue aquí esta jornada electoral

Este domingo iniciaron las elecciones para elegir a los miembros del Congreso de Coahuila.

El Horizonte te brindará la información actualizada, minuto a minuto, sobre los acontecimientos relevantes que se realicen durante esta jornada electoral.

Registran entre 30 y 40% de participación en recta final de elecciones

Funcionarios de casilla reportan una participación ciudadana superior al 30% durante elección local en una de las urnas de la capital.

De acuerdo con el presidente de casilla, se reportó una asistencia intermitente desde la apertura de las mamparas has

Acude encargado del Despacho de Vocalía Ejecutiva del INE a votar

En las últimas horas de esta jornada electoral, quien fue a emitir su voto fue el encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales.

🗳️ Esta tarde, el Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, acudió a emitir su voto en el marco de la Jornada Electoral de este 7 de junio. pic.twitter.com/JkhwWVwhDY — INE Coahuila (@INECoahuila) June 7, 2026

Luego de ejercer su derecho, hizo un llamado a todos los ciudadanos a participar en estas elecciones y ejercer su voto.

Ciudadanos cumplen con votar; ahora esperan resultados

Desde las primeras horas de este domingo, ciudadanos de distintas regiones de Coahuila acudieron a las casillas para participar en la elección de las 25 diputaciones que integrarán el Congreso del Estado.

Incluso antes de la apertura oficial de los centros de votación, programada para las 8:00 de la mañana, ya se observaban filas de personas dispuestas a ejercer su derecho al voto en una jornada que transcurrió de manera ordenada.

Publicación de Tania Flores genera cuestionamientos en elecciones

Una publicación realizada en redes sociales por la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, generó diversas reacciones y cuestionamientos durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio.

En la imagen difundida por la también hermana del candidato Tony Flores, se observa una boleta electoral marcada presuntamente a favor de su familiar.

Lee aquí la nota completa: Publicación de Tania Flores genera cuestionamientos en elecciones

Resalta Javier Díaz ambiente de paz durante jornada electoral

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió este domingo a emitir su voto acompañado de su esposa, Luly López, en la casilla instalada en las instalaciones del Colegio Albatros, al norte de la ciudad.

Tras participar en la jornada electoral, el edil señaló que este proceso representa una verdadera fiesta democrática para las y los ciudadanos.

Puede interesarte: Resalta Javier Díaz ambiente de paz durante jornada electoral

Coahuila instala 100% de las casillas sin incidentes

Coahuila logró instalar la totalidad de las 4 mil 275 casillas previstas para la elección de diputados locales, en una jornada que ha transcurrido sin incidentes graves y con condiciones para que los más de 2.4 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal pudieran ejercer su derecho al voto

El funcionario destacó que la instalación de las casillas se desarrolló conforme a lo programado en los ocho distritos electorales del estado.

Tony Flores arma bronca en Palaú y ‘charolea’

En medio de una disputa entre simpatizantes priistas y del PT, el diputado Antonio Flores Guerra volvió al ojo del huracán… por enésima vez.

Por medio de una transmisión en vivo, Flores Guerra acusó a las autoridades municipales de estar interviniendo por medio de la policía.

Aquí te presentamos la nota completa: Tony Flores arma bronca en Palaú y ‘charolea’

INE insta a ciudadanos a ejercer su voto

A través de sus cuentas oficiales, el Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a los ciudadanos a ejercer su voto de manera libre, segura e informada.

¿Qué se elige este domingo 7 de junio en #Coahuila? 🗳️



Cerca de 2.5 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán participar en la renovación del Congreso Local, el cual se conforma de 25 diputaciones en total. 🏛️🇲🇽



El #INE te invita a ejercer tu derecho de manera libre, segura e… pic.twitter.com/jIXQSTmifn — @INEMexico (@INEMexico) June 7, 2026

Detalló que serán 16 las diputaciones por las que se votará por mayoría relativa, y nueve solo por mayoría para elegir a los próximos miembros del Congreso local.

Retraso en instalación de casilla causa larga espera en Saltillo

Ciudadanos que acudieron a emitir su voto en la casilla 0950, ubicada en la Escuela Primaria Alfonso Reyes de la colonia Morelos Quinto Sector, tuvieron que esperar hasta dos horas debido al retraso en la instalación de la mesa receptora.

De acuerdo con los propios votantes, algunos llegaron desde las 7:30 de la mañana con la intención de ser de los primeros en participar en la jornada electoral.

Te sugerimos: Retraso en instalación de casilla causa larga espera en Saltillo

Alcalde Fernando Orozco acude a votar en Parras; saldo blanco

Las casillas instaladas para esta elección local registran saldo blanco durante las primeras horas de la jornada en el municipio Parras de la Fuente.

El alcalde Fernando Orozco Lara acudió a ejercer su voto en compañía de su familia.

Elecciones transcurren con tranquilidad en Ramos Arizpe: Alcalde

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que hasta el momento no se han reportado incidentes relevantes en el municipio y señaló que las condiciones de seguridad permiten a la ciudadanía acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Indicó que elementos municipales, estatales y federales realizan recorridos preventivos y labores de monitoreo durante toda la jornada electoral para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Poca afluencia en casilla especial de Central de Autobuses

En la casilla especial instalada al interior de la Central de Autobuses se reporta baja afluencia de ciudadanos al corte de las 11:00 horas.

Este tipo de casillas se instaló para que aquellos coahuilenses que buscaran ejercer su voto y no contaran con un distrito tuvieran la oportunidad de emitir su sufragio en esta jornada electoral.

Coahuila busca ser ejemplo nacional en elecciones: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, emitió su voto en las casillas instaladas en el fraccionamiento Jardines del Campestre, del municipio de Saltillo.

En compañía de su esposa Paola Rodríguez, el mandatario estatal se adentró en las mamparas junto a sus hijos para efectuar el sufragio.

El mandatario estatal destacó que la atención nacional se encuentra puesta sobre Coahuila debido a que ninguna otra entidad celebra elecciones locales este 7 de junio, lo que convierte a la jornada en una prueba para las instituciones electorales y de seguridad.

Aquí te presentamos la nota completa: Coahuila busca ser ejemplo nacional en elecciones: Manolo Jiménez

Confía IEC en participación ciudadana durante jornada electoral

El Instituto Electoral de Coahuila inició este domingo su sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de la jornada en la que se renovarán las 25 diputaciones que integran el Congreso del Estado.

El presidente consejero del organismo, Óscar Denis Rodríguez, manifestó su confianza en que se registre una importante participación ciudadana en las urnas, debido a que el proceso electoral se lleva a cabo en un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad.

Te recomendamos: Confía IEC en participación ciudadana durante jornada electoral

Confirman que el 73.82% de las casillas han sido instaladas

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, informó que más del 73% de las casillas se encuentran instaladas.

Al corte de las 10:00 horas, se reportó que 3,156 de las 4,275 casillas estimadas ya se encuentran instaladas para ejercer el sufragio que definirá a los nuevos miembros del Congreso local.

Obispo de Saltillo llama a votar; exige atender necesidades

La principal exigencia para quienes resulten electos como diputados locales este domingo será responder a las necesidades reales de la población y actuar con rectitud en el ejercicio de sus funciones, señaló el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, al pronunciarse sobre la jornada electoral que se desarrolla en Coahuila.

El líder religioso hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas y participar en la elección del nuevo Congreso del Estado, al considerar que el voto es una responsabilidad cívica.

Arranca jornada electoral de Coahuila en tiempo y forma

A partir de las 8:00 horas, la jornada electoral arrancó en los distintos distritos del Estado de Coahuila.

Como fue en la colonia Fundadores, donde decenas de ciudadanos acudieron desde temprana hora a ejercer su derecho para elegir a los próximos miembros del Congreso del Estado.

Aquí te presentamos la nota completa: Arranca jornada electoral de Coahuila en tiempo y forma

Espera PRI jornada electoral ejemplar y ordenada

El presidente del Comité Directivo Estatal, el PRI llamó a su militancia y a la población en general a contribuir a que la jornada de este domingo sea una “fiesta democrática”.

El dirigente destacó que este domingo representa un momento decisivo para el partido y para el estado.

“Llegó el momento para el que nos preparamos durante meses. Hoy defendemos nuestros resultados, nuestro proyecto y el futuro de las familias coahuilenses. No hay espacio para la improvisación; es momento de actuar con disciplina, carácter y compromiso”.

El dirigente priista también hizo un llamado a mantener la coordinación y la vigilancia hasta el cierre de las casillas.

Te sugerimos: Espera PRI jornada electoral ejemplar y ordenada

INE llama a partidos a privilegiar el 'juego limpio' en elección

El encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidad, Miguel Ángel Castillo Morales, hizo un llamado a partidos políticos, candidatos y simpatizantes a respetar la voluntad ciudadana y privilegiar el juego limpio durante la contienda.

Exhortó a los actores políticos a permitir que las y los ciudadanos expresen libremente su decisión en las urnas, sin presiones ni condicionamientos, y a aceptar los resultados que emitan los electores.

Aquí te presentamos la nota completa: INE llama a partidos a privilegiar el 'juego limpio' en elección

Instan a coahuilenses a salir a votar en estas elecciones

Previo al arranque, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila se encuentra listo para dar inicio a estas elecciones.

De acuerdo con el encargado del despacho de la Consejería Vocal, Miguel Ángel Castillo Morales, se encuentran listos para comenzar estas votaciones, por lo que hizo un llamado a todos los ciudadanos para que participen en este ejercicio democrático.

Conteo preliminar fortalece ventaja del PRI en Coahuila

El mapa electoral de la entidad continúa pintándose de verde, con ventaja para la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los 16 distritos de mayoría relativa en disputa para la renovación del Congreso local.

De mantenerse este comportamiento durante las siguientes horas, el PRI y sus aliados se perfilarían para lograr el llamado “carro completo”, es decir, ganar la totalidad de los distritos electorales del estado.

Aquí te presentamos la nota completa: Conteo preliminar fortalece ventaja del PRI en Coahuila

Comentarios