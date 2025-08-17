Concluye con éxito el Ramos Fest 2025 en Coahuila

Con más de tres jornadas de actividades culturales, musicales y gastronómicas, el Ramos Fest 2025 se consolidó como uno de los eventos más grandes y esperados de la región sureste de Coahuila, dejando un saldo de amplia participación ciudadana, visitantes de otros estados y un ambiente familiar.

La celebración arrancó el viernes 15 de agosto en la Plaza Principal con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, la exposición de Mujeres Emprendedoras y la tradicional Callejoneada, que llenó de música y color las calles del centro histórico. La jornada concluyó con la coronación de la reina del festival y el baile masivo con Sonido Máster, que reunió a miles de asistentes.

El sábado 16 de agosto la Alameda fue sede del primer Lechón Fest, concurso gastronómico que reunió a más de 40 equipos de diferentes municipios y estados. Entre música, antojitos y convivencia familiar, se premiaron al mejor lechón, la mejor salsa y el mejor stand.

La noche cerró con la presentación estelar de La Casetera, que puso a bailar a más de 18 mil personas.

El domingo 17 de agosto se realizó la 4ª edición de la Cabalgata Municipal, en la que participaron jinetes de Ramos Arizpe, Arteaga, Saltillo y visitantes de entidades como Guanajuato e Hidalgo. El recorrido partió de la Congregación San Miguel hasta llegar a la Plaza Principal. En la segunda parte se unió el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien acompañado del alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el ambiente familiar de la jornada.

“Es una gran tradición y estamos contentos de acompañar a la gente de Ramos”, expresó el mandatario estatal.

Al concluir la cabalgata se llevaron a cabo rifas entre los participantes, incluyendo un remolque para dos caballos y ocho monturas, reforzando la tradición ecuestre de la comunidad. El festival cerró en la Alameda con el concierto de Leandro Ríos, que llenó de música norteña el ambiente.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino agradeció a las familias, cabalgantes, emprendedores y visitantes que hicieron posible el éxito del festival.

“El Ramos Fest es una fiesta hecha para todos, que refleja la unión de nuestra gente y el compromiso de esta administración con la cultura, la economía y la convivencia familiar. Nos sentimos orgullosos de haber demostrado que Ramos Arizpe sabe celebrar en grande”, señaló.

