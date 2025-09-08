Cerrar X
Coahuila

Continúa pronóstico de frente frío y lluvias fuertes en Coahuila

El sistema frontal número 2 permanecerá como estacionario sobre el noreste de México e interaccionará con inestabilidad atmosférica

  • 08
  • Septiembre
    2025

El sistema frontal número 2 permanecerá como estacionario sobre el noreste de México e interaccionará con inestabilidad atmosférica, generando lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Coahuila, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de reducir la visibilidad en tramos carreteros.

El pronóstico señala que en la Región Carbonífera se espera la mayor probabilidad de lluvia con hasta 65% este lunes, mientras que en la Región Sureste la posibilidad alcanza 55%.

En la Región Centro, la probabilidad será de 50%; en la Norte, de 40%; y en la Laguna, de 20%.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius en las regiones Norte y Carbonífera, mientras que en Saltillo y Arteaga se mantendrán en el rango de los 26 a 28 grados.

Las autoridades estatales recomendaron a la población asegurar techos y objetos que puedan desprenderse, retirar macetas y muebles de balcones, evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y conducir con precaución.

Además, advirtieron que las rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles, postes y estructuras ligeras.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y llamó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, se pide reportar al número 911.


