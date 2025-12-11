Podcast
Coahuila

Detención de ‘Limones’ es resultado de seguridad coordinada

La captura del integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera”, se traduce como un golpe directo a una red de extorsión

  • 11
  • Diciembre
    2025

La detención de un sujeto conocido con el apodo de “Limones”, que operaba en la región Laguna extorsionando bajo la protección de una organización sindical, es resultado de la coordinación que existe entre las autoridades de seguridad de Coahuila con Durango y la federación.

Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, dijo que esta persona presuntamente extorsionaba a empresarios y comerciantes de toda la región Laguna, y que su detención representa un logro relevante.

“Es un tema de alto impacto, de primeras planas, es un tema en el que la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con el Ejército, la Guardia Nacional, la FGR en colaboración con autoridades locales se logra la detención de esta persona.

Había diligencias, se le asegura con armas, se le asegura con explosivos, y es una persona que contaba con señalamientos de extorsiones en toda la Comarca Lagunera, a ganaderos, a constructores”.

Edgar "N", alias "Limones", integrante de la organización criminal conocida como "Los Cabrera"

Reafirmó que en Coahuila las instituciones son las que mandan, y que quienes violen la ley, van a ser sometidos a la justicia.

Recordó que apenas hace un par de días se decomisaron 700 kilogramos de mariguana en el tramo de Paila a Saltillo, acción que se suma a las acciones como los más de 400 cateos que se han realizado este año donde se ha decomisado una gran cantidad de armas, droga y se ha detenido a varias personas.

harfouch seguridad detienen en Durango 'Limones' extorsión.jpeg


