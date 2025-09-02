Crece oferta hotelera en Saltillo a 10 meses del Mundial 2026

La capital de Coahuila amplió su capacidad de hospedaje con la apertura de Tru by Hilton y Homewood Suites by Hilton, dos hoteles de marca dual que suman 158 nuevas habitaciones al inventario loca, informó Enrique López Aguirre presidente de la Oficina de Convenciones y Viditantes (OCV) de region sureste.

La expansión se da diez meses de de que inicie la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento que incrementará la demanda de cuartos en todo el país.

Con estas nuevas propiedades, Saltillo fortalece su infraestructura turística al tiempo que responde a la vocación industrial de la región, que concentra un número creciente de viajeros de negocios destacó López Aguirre.

Los hoteles se ubican sobre una de las principales vías de la ciudad, a cinco kilómetros del centro y a menos de 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, con acceso directo a los parques industriales de Saltillo y Ramos Arizpe.

El complejo ofrece espacios modernos como piscina climatizada, gimnasio, restaurante, bar, tienda 24 horas y ocho salas de reuniones con casi 400 metros cuadrados para eventos corporativos.

Tru by Hilton se orienta a estancias cortas y accesibles, mientras que Homewood Suites ofrece 84 suites tipo apartamento con cocinas equipadas, diseñadas para quienes requieren estadías prolongadas.

De acuerdo con el presidente de la OCV, la llegada de Hilton refuerza el crecimiento del sector hotelero en la capital coahuilense, que busca aprovechar tanto el dinamismo industrial como la proyección internacional que traerá el Mundial 2026, consolidando a Saltillo como una ciudad estratégica para el turismo de negocios y de eventos.

