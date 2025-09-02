Cerrar X
f217bff3_445b_4d0e_9eef_64c21ca38f09_b8c278952e
Coahuila

Crece oferta hotelera en Saltillo a 10 meses del Mundial 2026

Con estas nuevas propiedades, se estima el incremento de la demanda hotelera y el fortalecimiento de su infraestructura turística en todo el país

  • 02
  • Septiembre
    2025

La capital de Coahuila amplió su capacidad de hospedaje con la apertura de Tru by Hilton y Homewood Suites by Hilton, dos hoteles de marca dual que suman 158 nuevas habitaciones al inventario loca, informó Enrique López Aguirre presidente de la Oficina de Convenciones y Viditantes (OCV) de region sureste. 

La expansión se da diez meses de de que inicie la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento que incrementará la demanda de cuartos en todo el país.

702e81b6-d56c-40c9-ae80-cdfe0c239aac.jpg

Con estas nuevas propiedades, Saltillo fortalece su infraestructura turística al tiempo que responde a la vocación industrial de la región, que concentra un número creciente de viajeros de negocios destacó López Aguirre. 

aaacdb8f-343d-44ea-b985-5adf252ed9c8.jpg

Los hoteles se ubican sobre una de las principales vías de la ciudad, a cinco kilómetros del centro y a menos de 13 kilómetros del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, con acceso directo a los parques industriales de Saltillo y Ramos Arizpe.

El complejo ofrece espacios modernos como piscina climatizada, gimnasio, restaurante, bar, tienda 24 horas y ocho salas de reuniones con casi 400 metros cuadrados para eventos corporativos. 

Tru by Hilton se orienta a estancias cortas y accesibles, mientras que Homewood Suites ofrece 84 suites tipo apartamento con cocinas equipadas, diseñadas para quienes requieren estadías prolongadas.

c37c845b-3f8a-4c5d-a167-eb489a991bc2.jpg

De acuerdo con el presidente de la OCV, la llegada de Hilton refuerza el crecimiento del sector hotelero en la capital coahuilense, que busca aprovechar tanto el dinamismo industrial como la proyección internacional que traerá el Mundial 2026, consolidando a Saltillo como una ciudad estratégica para el turismo de negocios y de eventos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_seguridad_12c5a735de
Coahuila destaca en Consejo Nacional de Seguridad
52ef0d8527b5d04f7b227197013c9978c4bcf40f_0c8d1a0a29
Xi Jinping, Rusia y Corea del Norte 'conspiran' contra EUA: Trump
df49d994_ccc8_43cf_b724_a6fc63583dae_c9595cd402
Incorporan a más de 47 mil mujeres a Pensión Bienestar
publicidad

Últimas Noticias

1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×