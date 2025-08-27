Cerrar X
Debate por uso de celulares en clases: ¿apoyo o distractor?

El uso del celular y dispositivos móviles en las aulas continúa generando debate entre docentes y estudiantes, quienes expresan opiniones encontradas respecto a sus beneficios y desventajas dentro de las horas de clase.

Por un lado, algunos alumnos y maestros consideran que el celular puede convertirse en una herramienta de apoyo para la investigación, pues permite acceder de manera inmediata a información, material de consulta y aplicaciones educativas que facilitan el aprendizaje.

“Cuando el maestro nos deja hacer una búsqueda rápida, el celular nos ayuda a tener la información en segundos, sin necesidad de esperar a que haya computadoras disponibles”, comentó Daniela López, estudiante de preparatoria.

Sin embargo, también se señala que el dispositivo suele funcionar como un distractor, al propiciar que los estudiantes se enfoquen en redes sociales, mensajería o juegos durante las clases, lo que afecta la concentración y el aprovechamiento escolar.

“Muchas veces, en lugar de atender la explicación, los alumnos están enviando mensajes o viendo videos. 

Eso interrumpe la dinámica de la clase y baja el nivel de atención”, expresó Luis Ramírez, docente de secundaria.

Ante esta situación, en diversas instituciones se han implementado políticas para regular su uso, ya sea permitiéndolo únicamente en momentos específicos de la clase o restringiéndolo de manera total.

“En nuestra escuela se permite el uso de celulares solo cuando el maestro lo autoriza, por ejemplo, en proyectos de investigación. De lo contrario, se pide que permanezcan guardados”, explicó María González, coordinadora académica de un plantel de bachillerato.

El debate se mantiene abierto y, mientras algunos defienden la integración de la tecnología en la educación, otros subrayan la necesidad de reforzar la disciplina y el enfoque académico para evitar que los dispositivos interfieran en el proceso de enseñanza.


