Coahuila

Decomisan productos chinos falsificados en comercios de Coahuila

El operativo se ejecutó en seis comercios distribuidos en Saltillo y Torreón. Entre los objetos asegurados se encuentran bolsas, accesorios, y bisutería

  02
  Octubre
    2025

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Economía de Coahuila, realizó este jueves un operativo simultáneo en seis establecimientos de Saltillo y Torreón, donde se decomisaron productos de origen chino falsificados y sin documentación de legal procedencia.

El director del IMPI, Santiago Nieto, informó que el operativo se ejecutó en cuatro comercios de Saltillo y dos de Torreón, aunque uno de estos últimos tendrá que repetirse por cuestiones técnicas. 

Entre los artículos asegurados se encuentran bolsas, perfumes, accesorios, juguetes y bisutería, muchos de ellos con logotipos y diseños alterados para aparentar ser marcas registradas.

“Estamos protegiendo a las marcas que presentaron denuncias y, sobre todo, a los comerciantes y productores mexicanos que se ven afectados por este tipo de mercancía pirata”, señaló Nieto durante el decomiso.

Los artículos asegurados fueron contabilizados, colocados en bolsas negras con sello de “mercancía asegurada” y trasladados a bodegas bajo custodia oficial, donde permanecerán hasta el inicio del procedimiento administrativo. 

La sanción puede incluir la destrucción de los productos y multas de hasta el 40% de las ganancias obtenidas por su venta ilegal.

El titular del IMPI subrayó que este tipo de prácticas afectan no solo a los empresarios locales, sino también el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de propiedad intelectual, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El hecho de que estén presentes los medios de comunicación garantiza transparencia. Es un procedimiento legal y público que busca dar certeza a la sociedad de que no se actúa de manera arbitraria”, agregó.

El operativo denominado “Limpieza” forma parte de la estrategia nacional para combatir la piratería y el contrabando, y se replicará de manera gradual en más comercios de la entidad, adelantó el IMPI.

Las autoridades hicieron un llamado a los consumidores para adquirir productos en comercios formales y evitar el mercado ilegal, que no solo afecta la economía local, sino que también representa un riesgo por la falta de controles de calidad en los artículos decomisados.


