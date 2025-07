Denuncian agresión a menor con pistola de postas en Saltillo

Una madre de familia denunció públicamente que su hijo de ocho años fue agredido con una pistola de postas por otro menor, en hechos ocurridos en la colonia Praderas, al sur de Saltillo.

La madre del menor afectado, identificada como Daniela, exigió a las autoridades realizar una investigación a fondo del caso y proteger la integridad de su familia.

De acuerdo con su testimonio, su hijo fue lesionado presuntamente por otro niño del sector, quien manipulaba una pistola de postas. La agresión habría ocurrido mientras ambos menores se encontraban jugando en la vía pública.

“Mi hijo salió a andar en bicicleta, como cualquier otro niño, y regresó llorando con una herida. Me dijo que el otro niño le había disparado con una pistola. No puedo describir la impotencia que sentí”, relató Daniela, visiblemente afectada.

Según la madre, aunque la lesión no fue de gravedad, el impacto emocional y el temor que ha generado el incidente en su hijo son profundas. Además, denunció que las autoridades no han actuado con la debida diligencia para esclarecer lo sucedido, lo que atribuye al hecho de que el padre del menor agresor es escolta de un funcionario público.

“Siento que no hacen nada porque tienen influencias. Solo pedimos justicia. Es un niño el que resultó herido y no quiero que esto le pase a otro menor. Nadie debería tener un arma así en su casa, menos en manos de un niño”, expresó con firmeza.

Daniela también reveló que, tras interponer la denuncia correspondiente, ha recibido amenazas y enfrenta actualmente una orden de restricción impuesta por el padre del menor que portaba la pistola de postas.

“Ahora resulta que yo soy la señalada por defender a mi hijo. Me impusieron una restricción y me han mandado mensajes intimidantes. Lo que están haciendo es intentar callarme, pero no me voy a rendir”, aseguró.

Vecinos del sector han mostrado preocupación ante lo ocurrido, y algunos han comenzado a manifestar su respaldo a la madre denunciante.

“Vivimos con miedo. Si un niño puede andar armado y no pasa nada, ¿qué sigue? Queremos que esto se investigue bien y que se tomen medidas”, comentó una vecina que pidió omitir su nombre por temor a represalias.

Ante estos hechos, la madre afectada hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado, así como a las instancias de protección a menores, para que se investigue el caso con imparcialidad, se garantice la seguridad de su familia y se evite que este tipo de situaciones queden impunes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial al respecto.





