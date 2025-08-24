Cerrar X
Coahuila

Diputada pide proteger derechos de maestros acusados por delitos

La legisladora mencionó que debe actuar legalmente contra un maestro o docente hasta que se haya acreditado su responsabilidad en algún delito y no antes

  • 24
  • Agosto
    2025

La diputada Magaly Hernández Aguirre, coordinadora de Morena, presentó ante el Congreso del Estado una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación a trabajar en la actualización integral del marco jurídico educativo de la entidad.

Este  propuesta busca fortalecer la protección de los derechos y la dignidad del magisterio frente a acusaciones infundadas o difamaciones.

Hernández Aguirre recordó casos en los que docentes han sido injustamente señalados o privados de su libertad en entidades como Baja California, Querétaro y el propio Coahuila.

“El daño al honor y la vida personal de los maestros es irreparable, incluso cuando finalmente son absueltos. Actualizar nuestro marco jurídico educativo es un acto de justicia con el magisterio”, subrayó.

La legisladora mencionó que debe actuar legalmente contra un maestro o docente hasta que se haya acreditado su responsabilidad en algún delito, mientras se violan sus derechos personales


