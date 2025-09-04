Cerrar X
Coahuila

Entregan galardón Red 2025 a jóvenes militantes del PRI

El PRI Coahuila reconoció a jóvenes destacados por su liderazgo y compromiso. Robles Loustaunau reafirmó el respaldo del partido rumbo a 2026

  • 04
  • Septiembre
    2025

El Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila celebró la entrega de los Galardones RED 2025, un reconocimiento a las y los jóvenes priistas que han destacado por su compromiso, liderazgo y aportaciones al desarrollo del partido y del estado.

El evento fue encabezado por Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI Coahuila, quien dirigió un mensaje de respaldo y confianza a las nuevas generaciones priistas.

“Hoy estamos reunidos para reconocer a quienes representan la fuerza, la energía y la visión de futuro de nuestro partido: nuestras juventudes priistas. Cada uno de ustedes es ejemplo de talento, de compromiso y de capacidad. Ustedes son la prueba de que el PRI tiene presente, pero sobre todo tiene futuro”, expresó Robles Loustaunau.

Durante su intervención, destacó el papel fundamental que juega el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como “el mejor gobernador de México” y “el gobernador de los jóvenes”, al subrayar su compromiso con políticas públicas que generan oportunidades reales para este sector.

“Manolo Jiménez es un hombre que da la cara por su gente, que garantiza la seguridad y la paz con firmeza y resultados, que construye un estado fuerte con grandes obras y mejora todos los días con programas sociales que llegan a cada rincón del estado”, señaló.

A su vez, Iván Terashima Zamora, secretario de juventud del CDE del PRI Coahuila, aseguró que la juventud priista está más viva y activa que nunca.

“Los Galardones RED Coahuila 2025 son más que un reconocimiento: son un recordatorio de que la juventud priista está dispuesta a asumir el reto de construir un mejor futuro”, dijo.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez, galardonado con el mérito Luis Donaldo Colosio, destacó el respaldo que las juventudes coahuilenses han recibido por parte del gobernador Manolo Jiménez.

Galardonados RED 2025

    •    Al Mérito Luis Donaldo Colosio: Gabriel Elizondo

    •    Beatriz Paredes Rangel: Elva Fernández

    •    Jesús Reyes Heroles: Eliud Abid

    •    Mérito militante: Carlos Jiménez

    •    Mérito Gubernamental: Lico Quintanilla

    •    Mérito Legislativo: Diego Ontiveros

    •    Al Trabajo para Promover la Inclusión: Fernando Gutiérrez

    •    A la Mujer Joven Priísta: Maricarmen de León

    •    Al Mérito Deportivo: Carlos Villa

    •    Al Mérito Artístico: Daniel Ibarra

    •    Al Mérito Gigantes: Abigail Juárez

La entrega de estos galardones no solo reconoció trayectorias destacadas, sino que reafirmó el compromiso del PRI Coahuila con la juventud como motor de transformación, liderazgo y unidad de cara a los desafíos electorales de 2026.


