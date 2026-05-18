Representarán a Coahuila en eventos cívicos y deportivos

Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 21 “Profr. Federico Berrueto Ramón” fueron reconocidos por el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, previo a su participación en eventos cívicos y deportivos que se realizarán en el estado de Veracruz.

Las y los jóvenes representarán tanto a su institución educativa como al estado de Coahuila en distintas competencias.

Durante una ceremonia cívica celebrada en el plantel, el presidente municipal felicitó a los estudiantes por su dedicación y compromiso, resaltando el esfuerzo que han realizado para alcanzar esta oportunidad.

Asimismo, los exhortó a continuar preparándose y a desempeñarse con orgullo para dejar en alto el nombre de Parras.

En el acto estuvieron presentes alrededor de 800 estudiantes, además de personal docente y administrativo, informó el director del CBTA 21, Faustino Cueto Velázquez.

Como parte de la visita, el alcalde reiteró el respaldo de la administración municipal hacia la educación y el talento juvenil, además de entregar una máquina ordeñadora destinada a fortalecer las prácticas académicas y pecuarias del plantel.

En la ceremonia también participaron el primer regidor, profesor Fernando González, y la doctora Blanca Yanet Garza López, enlace estatal de la DGETAyCM en Coahuila.

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