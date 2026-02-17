Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_17_at_12_57_06_AM_2cb87eee27
Coahuila

Exdirectivo de AHMSA sigue prófugo por fraude de $250 millones

Fernando Monroy Guajardo es buscado desde 2022 por presunto fraude mientras la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) se acerca y su paradero sigue en Texas

  • 17
  • Febrero
    2026

Fernando Monroy Guajardo, exdirector corporativo de Recursos Humanos de Altos Hornos de México (AHMSA), permanece prófugo casi tres años después de ser denunciado por un presunto fraude superior a $250 millones. 

La acusación, presentada en febrero de 2022, se derivó de auditorías internas que detectaron irregularidades en facturación y pagos a propiedades particulares vinculadas al exdirectivo.

En mayo de 2022, un juez emitió orden de aprehensión y ordenó el embargo de nueve inmuebles, incluido un hotel boutique en Cuatro Ciénegas; también se solicitó ficha roja internacional. 

Tres colaboradores señalados como proveedores fueron detenidos en noviembre del mismo año.

Imágenes difundidas a finales de 2023 ubican a Monroy Guajardo en Texas, incluso participando en negocios locales, mientras el proceso legal sigue abierto. 

Con la inminente subasta de AHMSA, el futuro del expediente y la recuperación del presunto dinero desviado permanecen inciertos.

Cronología

  • Febrero 2022: Denuncia presentada ante autoridades por presunto fraude.
  • Mayo 2022: Juez emite orden de aprehensión y embarga nueve propiedades
  • Noviembre 2022: Tres colaboradores detenidos por su probable participación
  • Finales 2023: Primeros avistamientos del exdirectivo en Texas
  • 2026: Subasta y liquidación de AHMSA a la vista; el caso sigue vigente.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_17_at_7_28_01_PM_2cb7caeabf
Colosio responsabiliza a Adrián por fraude de Next Energy
garcia_cabeza_de_vaca_17fe7b96c4
Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente
conferencia_a_estudiantes_2026_44d2f9dda0
Concientizan a estudiantes sobre delitos de amenazas telefónicas
publicidad

Últimas Noticias

GUQ_4h_D_XUAA_h_IH_8532ea691b
¡Al quirófano! Katty Martínez sufre rotura de ligamento cruzado
deportes_edson_alvarez_aee5dd7977
Edson Álvarez causa baja con el Tri para la fecha FIFA
amparos_d0eaa7d056
SCJN confirma créditos por más de $246 mdp en tres amparos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×