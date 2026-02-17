Exdirectivo de AHMSA sigue prófugo por fraude de $250 millones
Fernando Monroy Guajardo es buscado desde 2022 por presunto fraude mientras la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) se acerca y su paradero sigue en Texas
Fernando Monroy Guajardo, exdirector corporativo de Recursos Humanos de Altos Hornos de México (AHMSA), permanece prófugo casi tres años después de ser denunciado por un presunto fraude superior a $250 millones.
La acusación, presentada en febrero de 2022, se derivó de auditorías internas que detectaron irregularidades en facturación y pagos a propiedades particulares vinculadas al exdirectivo.
En mayo de 2022, un juez emitió orden de aprehensión y ordenó el embargo de nueve inmuebles, incluido un hotel boutique en Cuatro Ciénegas; también se solicitó ficha roja internacional.
Tres colaboradores señalados como proveedores fueron detenidos en noviembre del mismo año.
Imágenes difundidas a finales de 2023 ubican a Monroy Guajardo en Texas, incluso participando en negocios locales, mientras el proceso legal sigue abierto.
Con la inminente subasta de AHMSA, el futuro del expediente y la recuperación del presunto dinero desviado permanecen inciertos.
Cronología
- Febrero 2022: Denuncia presentada ante autoridades por presunto fraude.
- Mayo 2022: Juez emite orden de aprehensión y embarga nueve propiedades
- Noviembre 2022: Tres colaboradores detenidos por su probable participación
- Finales 2023: Primeros avistamientos del exdirectivo en Texas
- 2026: Subasta y liquidación de AHMSA a la vista; el caso sigue vigente.
