Exdirectivo de AHMSA sigue prófugo por fraude de $250 millones

Fernando Monroy Guajardo, exdirector corporativo de Recursos Humanos de Altos Hornos de México (AHMSA), permanece prófugo casi tres años después de ser denunciado por un presunto fraude superior a $250 millones.

La acusación, presentada en febrero de 2022, se derivó de auditorías internas que detectaron irregularidades en facturación y pagos a propiedades particulares vinculadas al exdirectivo.

En mayo de 2022, un juez emitió orden de aprehensión y ordenó el embargo de nueve inmuebles, incluido un hotel boutique en Cuatro Ciénegas; también se solicitó ficha roja internacional.

Tres colaboradores señalados como proveedores fueron detenidos en noviembre del mismo año.

Imágenes difundidas a finales de 2023 ubican a Monroy Guajardo en Texas, incluso participando en negocios locales, mientras el proceso legal sigue abierto.

Con la inminente subasta de AHMSA, el futuro del expediente y la recuperación del presunto dinero desviado permanecen inciertos.

Cronología

Febrero 2022: Denuncia presentada ante autoridades por presunto fraude.

Mayo 2022: Juez emite orden de aprehensión y embarga nueve propiedades

Noviembre 2022: Tres colaboradores detenidos por su probable participación

Finales 2023: Primeros avistamientos del exdirectivo en Texas

2026: Subasta y liquidación de AHMSA a la vista; el caso sigue vigente.

