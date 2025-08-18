Cerrar X
Coahuila

Exhortan a detectar autismo tempranamente para proteger la salud

Un diputado exhorta a la Secretaría de Salud Federal a garantizar la detección oportuna del Trastorno del Espectro Autista para proteger el derecho a la salud

  • 18
  • Agosto
    2025

El diputado Jorge Arturo Valdés Flores exhortó a la Secretaría de Salud Federal a garantizar la protección del derecho a la salud, a través de la detección oportuna del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en México. 

De acuerdo con el punto de acuerdo que contiene el dictamen, este padecimiento se clasifica de acuerdo con el nivel de apoyo requerido; su diagnóstico se hace por medio de la observación de la conducta, comparándola con listas de cotejo estandarizadas. 

Este análisis puede realizarlo un médico neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo que tenga experiencia en el tema; asimismo, una intervención antes de los 3.5 años de edad es más efectiva que aquella que comienza a los cinco años. Además, se ha planteado que algunos signos atípicos están presentes desde el primer año de vida del infante.

Aunado a esto, el diputado expuso la importancia de diferenciarlo de una discapacidad, ya que es una condición, y sobre todo buscar los mecanismos de atención oportuna desde el sector de salud pública, buscando garantizar sus derechos, eliminando la falta de información y discriminación, la cual sigue siendo obstáculo para que se obtenga un diagnóstico oportuno y una atención adecuada.


