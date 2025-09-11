Cerrar X
Coahuila

Finalizan preparativos para el Festival de la Manzana en Coahuila

Autoridades municipales reiteraron la invitación a disfrutar del Festival de la Manzana en un ambiente familiar, seguro y con todas las medidas de seguridad

La alcaldesa de Arteaga, Karen Sánchez, informó que ya está todo listo para dar inicio a la edición 2025 del tradicional Festival de la Manzana, que se celebrará este fin de semana en San Antonio de las Alazanas.

El evento, uno de los más esperados en el Pueblo Mágico, coincide con los festejos patrios, por lo que se espera una alta afluencia de visitantes.

Para garantizar la seguridad de asistentes y expositores, el director de Seguridad Pública, Luis Udave Flores, anunció el despliegue de más de 100 elementos de seguridad del 13 al 16 de septiembre.

De estos, 50 pertenecen a la corporación local, mientras que el resto serán elementos de la Policía Estatal, quienes estarán distribuidos en puntos clave del festival y áreas de mayor concentración.

Udave Flores destacó que el operativo estará enfocado en labores de proximidad y prevención, con el objetivo de mantener la tradición de un saldo blanco durante estas celebraciones, como ha sido en años anteriores.

Autoridades municipales reiteraron la invitación a disfrutar del Festival de la Manzana en un ambiente familiar, seguro y con todas las medidas necesarias para el disfrute de los asistentes.


