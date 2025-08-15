Cerrar X
Coahuila

Hacen llamado a operarse con cirujanos plásticos certificados

Juan José Méndez alerta sobre riesgos de cirugías estéticas y recomienda acudir solo con cirujanos certificados en centros hospitalarios

  • 15
  • Agosto
    2025

El expresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Coahuila, Juan José Méndez Treviño, hizo un llamado a las personas que desean someterse a una cirugía estética a hacerlo únicamente con cirujanos plásticos certificados y en centros hospitalarios.

Indicó que, aunque un médico pueda contar con estudios o maestrías, estos deben estar respaldados por una certificación oficial.

“Si no tienes la certificación, pues es un arma lo que traes en la mano en lugar de ser un instrumento quirúrgico”, advirtió.

El especialista señaló que existen factores de alerta que deben tomarse en cuenta antes de practicarse una cirugía, como el precio excesivamente bajo o la falta del equipo médico adecuado para atender complicaciones. 

“El costo es una alerta… lo barato sale caro”, enfatizó, y añadió que un quirófano debe contar con máquina de anestesia, carro rojo para emergencias, desfibrilador, medicamentos, personal capacitado y cama de terapia intensiva.

Méndez Treviño recordó que en Coahuila es un delito realizar un procedimiento médico sin la debida certificación. “Eso es un delito penal en el Estado, ya esa ley está aprobada y publicada en el diario oficial de Coahuila… nadie que no sea cirujano plástico en Coahuila puede ejercer la cirugía plástica”, dijo.

Añadió que este tipo de casos se presentan con frecuencia en la entidad y en zonas fronterizas.

Finalmente, reiteró que la mejor forma de prevenir riesgos es investigando a fondo al médico antes de operarse. “Siempre es necesario para que yo te conozca y vea si tengo la habilidad y los conocimientos para poder lograr los objetivos… y si el paciente no entiende, no lo operes. Nunca lo operes porque va a terminar en una demanda”, concluyó.


