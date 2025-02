Hombre sufre quemaduras en la colonia Nueva Tlaxcala

Un hombre sufrió quemaduras en sus extremidades inferiores en la calle Landín de la colonia Nueva Tlaxcala. Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron rápidamente hasta el lugar para brindar atención médica al afectado.

Sin embargo, debido a que el hombre no contaba con seguro médico y no tenía los recursos económicos para pagar una zona hospitalaria, los paramédicos no pudieron trasladarlo a un centro médico para recibir tratamiento adecuado.

Cabe señalar que el domicilio donde ocurrió el incidente estaba lleno de basura, lo que puede haber contribuido a la ocurrencia del accidente.

Esta situación pone de relieve la importancia de contar con acceso a servicios de salud adecuados y la necesidad de abordar las condiciones de vida precarias que enfrentan muchas personas en nuestra comunidad.

Comentarios