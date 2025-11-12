Cerrar X
Coahuila

La Rondalla de Saltillo celebra 59 años con concierto especial

La Rondalla de Saltillo festejará su 59 aniversario el 18 de noviembre con un concierto lleno de nostalgia, romance y un tema inédito en Teatro Fernando Soler

La Rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) celebrará su 59 aniversario con un concierto especial el próximo 18 de noviembre de 2025, a partir de las 6 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo.

Este evento marcará el inicio del recorrido rumbo a su 60 aniversario, que se conmemorará en noviembre del próximo año con una gran celebración junto a integrantes y exintegrantes que han sido parte de la historia de esta emblemática agrupación.

Durante este concierto, la Rondalla de Saltillo promete una velada llena de nostalgia, romanticismo y sorpresas para su público.

Como ya es tradición, interpretarán algunos de sus temas más representativos, entre ellos Wendoline, Cristo viejo, Cómo y Hasta dónde te quiero, canciones que han consolidado el prestigio del grupo a lo largo de casi seis décadas.

Además, se presentará un tema inédito, muestra del espíritu creativo y la renovación constante que caracteriza a la Rondalla.

También se contará con la participación de exintegrantes, quienes se unirán al escenario para celebrar juntos la trayectoria de una de las agrupaciones más queridas y reconocidas de Saltillo.

Sin duda, será una noche especial para celebrar la historia, la música y el legado de la Rondalla de la UAAAN.

