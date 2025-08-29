Cerrar X
Coahuila

Lluvias provocan daños en calles y vialidades de Saltillo

Las lluvias registradas en la región ocasionaron daños en diversas vialidades de la capital coahuilense, donde se reportaron levantamientos en el pavimento

  • 29
  • Agosto
    2025

Las lluvias registradas en la región ocasionaron daños en diversas vialidades de la capital coahuilense, donde se reportaron levantamientos en el pavimento y afectaciones en banquetas.

Uno de los puntos más afectados fue la calle Rayón, donde vecinos señalaron que año con año el pavimento presenta daños similares tras las precipitaciones, situación que en esta ocasión también dejó la banqueta destrozada.

“Cada temporada de lluvias es lo mismo, el pavimento se levanta y después tardan meses en arreglarlo. 

Ya hasta sabemos que cuando empieza a llover aquí seguro se va a dañar”, mencionó una de las vecinas del sector.

4ccd1103-02b5-4370-ad04-dcd094afc5a3.jfif

Ciudadanos comentaron que estas condiciones repercuten principalmente en los automovilistas, ya que los desniveles y baches provocados dañan piezas mecánicas de los vehículos, como la transmisión.

“Hace unos días pasé por aquí y sentí un golpe fuerte en el carro, después tuve que llevarlo al taller porque se desajustó la suspensión. El problema no es nuevo, pero nunca lo solucionan de fondo”, expresó un conductor afectado.

Otros habitantes coincidieron en que las reparaciones temporales no resuelven el problema y pidieron a las autoridades una atención más integral. 

Nomás tapan el hoyo y al año siguiente vuelve a levantarse. Necesitamos que lo arreglen bien, porque además representa un riesgo para quienes caminan por aquí”, señaló otra vecina.

Hasta el momento no se han anunciado acciones específicas por parte de las autoridades municipales para atender las vialidades dañadas.


Comentarios

Etiquetas:
