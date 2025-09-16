Cerrar X
Coahuila

Mantiene Ramos liderazgo en creación de empleos

El municipio de Ramos Arizpe generó más de 700 empleos directos, consolidando su liderazgo en la atracción de inversiones

  • 16
  • Septiembre
    2025

Con la llegada de tres nuevas empresas internacionales durante agosto, el municipio de Ramos Arizpe generó más de 700 empleos directos, consolidando su liderazgo en la atracción de inversiones y crecimiento económico en la entidad.

Las compañías que iniciaron operaciones son Napoleon (Canadá), especializada en línea blanca y climatización; HCMF (Taiwán), dedicada a techos solares y corredizos para automóviles; y Julong (China), fabricante de plásticos de ingeniería para las industrias automotriz y electrónica.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este avance es resultado del trabajo coordinado con el Gobierno Estatal. 

“Cada empresa que llega es una oportunidad para nuestra gente y cada empleo que se genera es una puerta que se abre para que las familias vivan mejor”, expresó.

De acuerdo con las autoridades, la instalación de estas firmas confirma que la calidad de vida, el desarrollo social y la seguridad en Ramos Arizpe y Coahuila son factores decisivos para inversionistas internacionales.

Por su parte el secretario de Economía estatal, Luis Olivares Martínez, agregó que la diversificación industrial permitirá fortalecer la cadena de proveeduría en la región y asegurar nuevas oportunidades de desarrollo en los próximos meses.


