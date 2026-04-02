Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_abfe6d543e
Coahuila

Museo de la Ganadería en Múzquiz resguarda historia

En exhibición están varias de estas sillas de montar, como una Cheyenne Wyoming de 1865, una montura mexicana (charra) y una montura muzqueña

  • 02
  • Abril
    2026

Ubicado en la Macroplaza de Múzquiz, el Museo de la Ganadería exhibe, desde 1917, cuando abrió sus puertas, la montura más grande del mundo, elaborada por talabarteros locales y que fue certificada por Récord Guinness.

Un recorrido por la historia ganadera

El museo consta de 14 pabellones donde se muestran artículos relacionados con la ganadería y la historia de las primeras haciendas y vaqueros del Presidio Santa Rosa, fundado alrededor de 1780.

Único en su tipo en Coahuila

Su encargado es José Leopoldo Elguézabal Santos, egresado de Southwest Texas Junior College de Uvalde y apasionado de los temas de la ganadería en la región. El museo es el único recinto en el estado dedicado a dar cuenta de la evolución de la producción ganadera de Coahuila.

“La idea es hacer un museo diferente que nos cuente la historia de Múzquiz, la historia de nuestros productores agrícolas y ganaderos”, señala Elguézabal Santos.

Orígenes de Múzquiz

Durante el recorrido, relata que la historia de Múzquiz se remonta a finales de 1600, cuando llegaron los Lipanes, apaches mexicanos dedicados a la caza del bisonte y el venado.

Después llegaron los grupos de pobladores españoles y algunos chichimecas, lo que empezó a mermar la caza, obligando a estos grupos poblacionales a empujar la producción de ganado para subsistir.

Colección y piezas históricas

La colección de este museo consta de 400 artículos, y cada uno cuenta su historia.

Está una sección dedicada a los hierros con los que se marcaba el ganado. El más antiguo de ellos data de 1756, y perteneció a un productor local de ganado, quien contaba con el permiso de los Reyes de España para marcar su ganado.

Hay otra sección dedicada a las monturas y los artesanos dedicados a la fabricación de las mismas.

Monturas en exhibición

En exhibición están varias de estas sillas de montar, como una Cheyenne Wyoming de 1865, una montura mexicana (charra) y una montura muzqueña, cuya producción inició en 1943.

Por supuesto, también está la montura más grande del mundo, de un estilo texano, cuyas dimensiones (3.18 m de alto, 1.31 m de ancho y 2.14 de largo), le valieron ser certificada como la más grande en el planeta por Guinness World Records.

Afluencia y próximos proyectos

“Tenemos mucha historia, es la historia de nuestra gente, y tenemos este museo abierto e las 9:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde de lunes a domingo, viene mucha gente de Estados Unidos, incluso parientes de los personajes que tenemos aquí.

“Próximamente vamos a exhibir a nuestros vaqueros importantes desde hace más de 100 años, en estas paredes, sus nombres y los ranchos donde trabajaron”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

pasion_cristo_viacrucis_iztapalapa_2c3b9cc80d
Así viven la Pasión de Cristo este 2026: Viacrucis de Iztapalapa
shakira_anuncia_nuevas_fechas_estados_unidos_0ac19f8bef
Shakira anuncia nuevas fechas en Estados Unidos por gira mundial
Whats_App_Image_2026_03_30_at_6_42_37_PM_4eeb707fe8
Arma Irak fiesta en la Macro en antesala del repechaje
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×