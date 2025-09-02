Operativos refuerzan vigilancia en bancos de Ramos Arizpe

Con presencia fija en sucursales bancarias y recorridos programados en zonas comerciales, el municipio de Ramos Arizpe mantiene operativos permanentes de seguridad para prevenir delitos y brindar confianza a los usuarios.

La estrategia incluye vigilancia en instituciones como Bancomer, Banamex y HSBC, además de rondines en Banorte, Santander y Afirme, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores.

Por su parte el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la prioridad es reforzar la prevención con proximidad social y presencia policial constante, lo que ha permitido que Ramos Arizpe se mantenga entre las ciudades más seguras de la región.

Los operativos se verán respaldados en breve con la instalación de más de 350 cámaras enlazadas al Centro de Comando y Control (C2), además de tecnología como reconocimiento facial, cámaras en patrullas y drones, lo que ampliará la capacidad de reacción en espacios públicos, parques industriales, avenidas y escuelas.

