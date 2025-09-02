Cerrar X
Coahuila

Operativos refuerzan vigilancia en bancos de Ramos Arizpe

Los operativos se verán respaldados en breve con la instalación de más de 350 cámaras enlazadas al Centro de Comando y Control municipal

  • 02
  • Septiembre
    2025

Con presencia fija en sucursales bancarias y recorridos programados en zonas comerciales, el municipio de Ramos Arizpe mantiene operativos permanentes de seguridad para prevenir delitos y brindar confianza a los usuarios.

La estrategia incluye vigilancia en instituciones como Bancomer, Banamex y HSBC, además de rondines en Banorte, Santander y Afirme, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores.

Por su parte el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la prioridad es reforzar la prevención con proximidad social y presencia policial constante, lo que ha permitido que Ramos Arizpe se mantenga entre las ciudades más seguras de la región.

