Policía de Coahuila detiene pipa y federales la liberan

Una pipa, de doble remolque, con más de 70,000 litros de combustible fue asegurada en territorio coahuilense por autoridades estatales, pero liberada tras la intervención de instancias federales.

Esto, dijeron algunas voces, evidenciaría que el “huachicol fiscal” continúa transitando por el estado.

El aseguramiento se realizó sobre una de las principales carreteras que conectan con Nuevo León y Tamaulipas, la Monterrey Saltillo en arco de seguridad del municipio de Ramos Arizpe.

En dicho punto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, junto con personal del área de inspección de comercio exterior de la Secretaría de Finanzas, detuvieron la unidad para revisar la documentación del cargamento, que presentaba inconsistencias.

La pipa, con razón social de JR Transport, portaba cartas porte y permisos que aparentemente estaban en regla; no obstante, al notificarse el hecho a la autoridad federal, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino y ordenó liberar la unidad.

De acuerdo con versiones oficiales, agentes federales amenazaron con acusar de secuestro a los inspectores estatales si mantenían retenido el vehículo, “argumentando que este tema no es de competencia estatal”

La orden se dio pese a que en el lugar se encontraba también la Guardia Nacional, lo que generó inconformidad entre los equipos locales de vigilancia.

El combustible sospechoso estaría presuntamente ligado a operaciones de Sara Gabriela Alzaga Pérez, dueña de la carga según la carta porte, lo que genero las dudas sobre la legalidad del traslado y la procedencia del hidrocarburo.

La factura emitida establece como remitente a FG Fuel en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y como destinatario a Grupo Gasolinero TRC en Saltillo, Coahuila.

El documento oficial detalla que el valor del servicio de flete fue de $42,368.40 pesos, con un total facturado de $47,452.60 pesos incluidos impuestos.

Sin embargo, el monto registrado en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contrasta con la magnitud del cargamento, estimado en más de 70,000 litros de hidrocarburo, pues según voces expertas el costo debería ser mucho mayor a los $45,000 pesos.

En este contexto, llamó la atención la ausencia del director del área de comercio exterior de la Secretaría de Finanzas, Luis Alfonso Rodríguez Garza, quien “brilló por su ausencia” durante el operativo, lo que abre la interrogante sobre si se trata de omisión o de una posible intervención en favor de estas prácticas.

El caso refleja la vulnerabilidad en la supervisión del contrabando de hidrocarburos conocido como “huachicol fiscal”, el cual aprovecha vacíos en la normatividad y circula libremente por Coahuila.

Especialistas en comercio exterior del Gobierno estatal han señalado que esta práctica sigue activa porque, aunque el estado intenta frenar las irregularidades, las decisiones federales terminan por darle luz verde al tránsito de combustible sospechoso.

Comentarios