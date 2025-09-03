Prevén chubascos y lluvias fuertes por frente frío número 1

El sistema frontal número 1 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, lo que provocará chubascos, lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Coahuila, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, que dirige Ramiro Durán.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan intervalos de lluvia de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las mayores probabilidades de tormenta se concentran en la Región Sureste —incluyendo Saltillo, Arteaga y Parras— y en la Región Carbonífera —Sabinas y Múzquiz—. En la Región Centro y la Laguna se prevén lluvias aisladas, mientras que en la Región Norte las condiciones serán más estables.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados centígrados. Los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h podrían ocasionar la caída de árboles, postes y estructuras ligeras.

El pronóstico regional indica que en Saltillo y Arteaga la probabilidad de lluvia alcanzará el 60% este miércoles, mientras que en Monclova se prevén precipitaciones aisladas y en Torreón hasta 35%. En Ciudad Acuña y Piedras Negras, las condiciones permanecerán mayormente secas.

Protección Civil recomendó asegurar techos y objetos que puedan desprenderse, evitar estacionarse bajo árboles o postes, conducir con precaución y no refugiarse en áreas abiertas durante tormentas eléctricas. En caso de torbellino, aconsejó resguardarse en espacios cerrados sin ventanas, preferentemente en la planta baja.

La dependencia reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e invitó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales. En caso de emergencia, está disponible el número 911

