Ramos Arizpe analiza paradero industrial del tren con incentivos

Como parte del proyecto para habilitar un punto de abordaje y descenso del tren de pasajeros en la zona industrial de Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tanech Sánchez, recorrieron este martes las vías ferroviarias del Parque Industrial Santa María para evaluar dos posibles ubicaciones de un paradero que complementarían la futura estación principal.

La propuesta incluye un esquema de incentivos fiscales para las empresas cuyos trabajadores utilicen este medio de transporte, con el fin de reducir el tráfico vehicular y la contaminación en la carretera Saltillo–Ramos Arizpe.

Los beneficios contemplarían descuentos en el pago del predial, trámites y otros conceptos, siempre que las compañías acrediten la movilidad de su personal a través del paradero.

De acuerdo con Gutiérrez Merino, en la zona industrial se concentran alrededor de 150 mil empleos, y si al menos 5 mil trabajadores optaran por el tren, se dejarían de utilizar entre 3 mil y 5 mil vehículos, además de hasta 200 camiones de transporte de personal diariamente.

Por su parte el delegado precisó que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que aún no hay una aprobación formal.

No obstante, resaltó que la inclusión de un paradero en el Parque Santa María sería de gran relevancia para el sector industrial, al facilitar el traslado de trabajadores y optimizar el sistema ferroviario.

Las autoridades locales mantienen coordinación con el Gobierno del Estado y el municipio de Saltillo, en espera de que la definición de la licitación para el tramo Saltillo–Santa Catarina se concrete a mediados de septiembre.

