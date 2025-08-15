'Ramos Arizpe seguirá siendo facilitador de la inversión'

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino aseguró que el municipio mantendrá su papel como facilitador de la inversión y aliado de las empresas, luego de participar en la inauguración de la planta HCMF, dedicada a la fabricación de techos solares y corredizos para la industria automotriz, que generará más de 300 empleos directos.

Gutiérrez Merino, quien acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en el evento, destacó que la llegada de esta empresa de origen taiwanés es resultado del trabajo coordinado entre el Estado y el Municipio para atraer inversiones de talla mundial que confían en la infraestructura, la seguridad y la estabilidad laboral de Ramos Arizpe.

El edil reveló que actualmente se mantienen negociaciones con compañías de origen chino y alemán para su posible instalación en la región, a las que se les han ofrecido incentivos y condiciones competitivas.

“Esta zona es atractiva por su seguridad y por la estabilidad laboral que ofrecemos. Estamos buscando agilizar los trámites para que las empresas puedan iniciar operaciones en menor tiempo, incluso explorando opciones como el Parque Santa María para facilitar su instalación”, comentó.

Gutiérrez Merino adelantó que la próxima semana se inaugurará otra planta en el municipio y que la meta es mantener un flujo constante de apertura de empresas en lo que resta del año, con el objetivo de generar más empleos y fortalecer la economía local. Reconoció que, aunque algunas compañías han cerrado, otras han apostado por Ramos Arizpe y han ampliado sus operaciones.

El alcalde reiteró que la administración municipal continuará generando condiciones favorables para la inversión, con políticas que fortalezcan la competitividad y consoliden a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales de Coahuila.





Comentarios