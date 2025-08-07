Cerrar X
Coahuila

Reconocen ahorro con Ruta Estudiantil gratuita en Ramos Arizpe

Estudiantes, familias y trabajadores destacan que el servicio permite destinar a otras necesidades el gasto que antes se invertía en pasajes o combustible

  • 07
  • Agosto
    2025

La puesta en marcha de la Ruta Estudiantil Gratuita en Ramos Arizpe ha comenzado a reflejar beneficios inmediatos para los usuarios , principalmente en el ahorro diario de transporte y en la reducción de tiempos de traslado.

Estudiantes, familias y trabajadores destacan que el servicio permite destinar a otras necesidades el gasto que antes se invertía en pasajes o combustible. 

El circuito de 17 kilómetros conecta colonias, centros educativos, áreas industriales, hospitales y el centro histórico, con unidades equipadas con aire acondicionado, accesibilidad universal, cámaras y pantallas informativas.

En hogares con más de un estudiante, el impacto es mayor.

Luego de que algunas madres y padres de familia señalan que el servicio contribuye a aliviar la presión económica que representa el transporte escolar o público, especialmente para quienes viven en zonas alejadas.

Usuarios consultados señalaron que las nuevas unidades ofrecen mayor comodidad y seguridad en comparación con otros medios de transporte, además de que operan todo el año y están abiertas a toda la ciudadanía, lo que amplía su alcance social.

En el caso de alumnos que antes necesitaban tomar dos rutas para llegar a su escuela, la nueva opción reduce costos y simplifica los trayectos. Algunos planteles cuentan con transporte propio, pero usuarios comentan que suele ir saturado y sin las condiciones adecuadas.

La ruta también beneficia a personas que viajan diariamente desde municipios vecinos como Saltillo, quienes señalan que el ahorro puede alcanzar varios cientos de pesos al mes. 

Además del aspecto económico, destacan la puntualidad y el estado de las unidades como factores que mejoran la experiencia de viaje.


