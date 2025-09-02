Cerrar X
Coahuila

Reforzarán seguridad y respeto en escuelas de Coahuila

Funcionarios participan en el encuentro para reforzar la seguridad, luego del ataque directo sufrido por un maestro de secundaria

  • 02
  • Septiembre
    2025

Autoridades estatales y del magisterio acordaron una serie de medidas para fortalecer la seguridad en los planteles educativos de Coahuila, tras la agresión que sufrió el maestro Héctor Morales por parte de un ex alumno de la escuela secundaria número 8 en Saltillo. 

Lo anterior durante una reunión sostenida entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y representantes sindicales, en el Palacio de Gobierno de Coahuila. 

En el encuentro participaron el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el secretario general de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón García; y el consejero jurídico del Ejecutivo, Juan Pablo Alvarado, junto con una comisión representativa de la Escuela Secundaria General No. 8 “Adolfo López Mateos”.

Como parte de los acuerdos, se definieron acciones inmediatas para garantizar un ambiente escolar seguro y generar condiciones de respeto y armonía entre estudiantes, maestros, directivos y padres de familia.

También se planteó impulsar una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación con el objetivo de asegurar el reconocimiento social a la labor docente y perfeccionar los mecanismos normativos que fortalezcan la confianza y la convivencia dentro de las escuelas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el magisterio para proteger a la comunidad educativa y garantizar que los planteles sean espacios de desarrollo seguro y digno para niñas, niños y adolescentes.


