Coahuila

Registra alta demanda feria de la oferta educativa de UAdeC

La UAdeC llevó a cabo la tradicional Feria Educativa de la Unidad Norte, evento que reunió a más de mil 500 estudiantes de nivel medio superior

  • 11
  • Noviembre
    2025

Pese a la recesión económica que vive en la región centro de Coahuila, la Universidad Autonoma de Coahuila mantiene una alta demanda, que quedó demostrada con la feria de la oferta educativa.

Mil 500 estudiantes de bachillerato visitaron la sede del evento para conocer las carreras que hay en Monclova, Región Carbonífera y norte de Coahuila.

La UAdeC llevó a cabo este lunes la tradicional Feria Educativa de la Unidad Norte, evento que reunió a más de mil 500 estudiantes de nivel medio superior provenientes de 19 bachilleratos de la región.

La jornada tuvo lugar en la sala de seminarios, donde los jóvenes conocieron la oferta académica, planes de estudio y programas de becas.

El coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo, destacó que este evento forma parte del compromiso institucional de acercar la educación superior a los jóvenes coahuilenses.

Señaló que cada plantel universitario presentó su oferta académica, además de actividades interactivas y recorridos por los diferentes espacios educativos del campus.

“Estamos recibiendo 1,500 jovencitos y jovencitas de 19 preparatorias, quienes conocerán todas nuestras escuelas y programas. Nos acompañan representantes del Centro de Idiomas, Educación a Distancia e Inglés Institucional”, mencionó el funcionario universitario.

En la feria participaron todas las escuelas de la Unidad Norte, provenientes de Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita y Acuña.

Cada plantel montó un módulo informativo con material promocional, folletos, obsequios y asesorías académicas para los interesados en continuar su formación dentro de la UAdeC.

Centro de Idiomas con alta demanda

Talamantes Arredondo resaltó el crecimiento que ha tenido el Centro de Idiomas de la UAdeC, el cual actualmente ofrece cursos de coreano, japonés, inglés, alemán, italiano y francés. Indicó que la demanda ha crecido tanto que las instalaciones resultan insuficientes para atender al número de interesados.

Explicó que este auge se debe a la llegada de nuevas inversiones extranjeras a la Región Centro, principalmente de origen coreano, lo que ha generado interés por el aprendizaje de ese idioma.

“El alcalde Carlos Villarreal nos está apoyando con becas para estudiantes que aprenden coreano, ya que las empresas necesitan jóvenes preparados para integrarse a su plantilla laboral”, detalló.

Actualmente, el programa de idioma coreano cuenta con 50 alumnos becados, quienes iniciaron clases hace tres semanas con resultados favorables. Estas acciones, dijo, fortalecen el perfil profesional de los estudiantes y contribuyen al desarrollo económico regional.

Proyección de crecimiento académico

El coordinador universitario informó que la Unidad Norte cuenta con nueve instituciones de educación superior y un total de 22 carreras distribuidas en los distintos municipios donde tiene presencia.

Durante el último ciclo escolar, la universidad registró 2,100 alumnos de nuevo ingreso y prevé un crecimiento del 17 por ciento para el próximo periodo de admisión.

Talamantes subrayó que este aumento refleja la confianza de los jóvenes en la calidad académica de la UAdeC y en las certificaciones nacionales que respaldan a sus programas educativos.


