¿Habrá otro Clásico Regio Estudiantil en la Final de la ONEFA?

Una nueva edición del Clásico Regio Estudiantil de futbol americano comienza a ‘asomarse’ en los Playoffs de la Temporada 2025 de la ONEFA.

Y es que este viernes se disputan las semifinales de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano… y ambas batallas, en las que participan los conjuntos de Nuevo León, serán en la Sultana del Norte.

A las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass de la UANL, Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) reciben a Borregos Campos Ciudad de México (CCM) en el Estadio Gaspar Mass.

Mientras que a las 19:30 horas —en el Estadio Borregos— Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) recibe a Borregos Puebla.

Los ganadores, que podrían ser los equipos regiomontanos, avanzarán a la Gran Final, que se jugará el viernes 28 de este mes de noviembre... la próxima semana.

Sergio Reséndiz, el famoso ‘Cacho’, es el quarterback de Auténticos Tigres de la UANL y registra 18 pases de anotación en la actual temporada 2025 de la ONEFA.

Ficha

Fútbol americano

ONEFA 2025

Playoffs - Semifinales

Auténticos Tigres vs. Borregos CCM

Estadio Gaspar Mass de la UANL

19:00 horas

Canal 53

Borregos Monterrey vs. Borregos Puebla

Estadio Borregos

19:30 horas

Entérate

El head coach Antonio Zamora tiene marca de seis ganados y cero perdidos en semifinales con los Auténticos Tigres de la UANL:

Temporada 2016: Auténticos Tigres 68-29 Potros

Temporada 2017: Auténticos Tigres 44-14 Linces

Temporada 2018: Auténticos Tigres 17-6 Águilas Blancas

Temporada 2022: Auténticos Tigres 28-7 Águilas Blancas

Temporada 2023: Auténticos Tigres 44-16 Pumas CU

Temporada 2024: Auténticos Tigres 35-20 Borregos Puebla

Temporada 2025: Auténticos Tigres ¿-? Borregos CCM

Tómalo en cuneta

Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha jugado nueve ocasiones contra Borregos CCM, y los de la UANL han salido victoriosos en ocho de estos encuentros.

Comentarios