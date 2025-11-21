¿Habrá otro Clásico Regio Estudiantil en la Final de la ONEFA?
Este viernes se juegan las semis en los Playoffs de la Temporada 2025: Auténticos Tigres recibe a Borregos CCM, y Borregos Monterrey recibe a Borregos Puebla
- 21
-
Noviembre
2025
Una nueva edición del Clásico Regio Estudiantil de futbol americano comienza a ‘asomarse’ en los Playoffs de la Temporada 2025 de la ONEFA.
Y es que este viernes se disputan las semifinales de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano… y ambas batallas, en las que participan los conjuntos de Nuevo León, serán en la Sultana del Norte.
A las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass de la UANL, Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) reciben a Borregos Campos Ciudad de México (CCM) en el Estadio Gaspar Mass.
Mientras que a las 19:30 horas —en el Estadio Borregos— Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) recibe a Borregos Puebla.
Los ganadores, que podrían ser los equipos regiomontanos, avanzarán a la Gran Final, que se jugará el viernes 28 de este mes de noviembre... la próxima semana.
Sergio Reséndiz, el famoso ‘Cacho’, es el quarterback de Auténticos Tigres de la UANL y registra 18 pases de anotación en la actual temporada 2025 de la ONEFA.
Ficha
Fútbol americano
ONEFA 2025
Playoffs - Semifinales
Auténticos Tigres vs. Borregos CCM
Estadio Gaspar Mass de la UANL
19:00 horas
Canal 53
Borregos Monterrey vs. Borregos Puebla
Estadio Borregos
19:30 horas
Entérate
El head coach Antonio Zamora tiene marca de seis ganados y cero perdidos en semifinales con los Auténticos Tigres de la UANL:
Temporada 2016: Auténticos Tigres 68-29 Potros
Temporada 2017: Auténticos Tigres 44-14 Linces
Temporada 2018: Auténticos Tigres 17-6 Águilas Blancas
Temporada 2022: Auténticos Tigres 28-7 Águilas Blancas
Temporada 2023: Auténticos Tigres 44-16 Pumas CU
Temporada 2024: Auténticos Tigres 35-20 Borregos Puebla
Temporada 2025: Auténticos Tigres ¿-? Borregos CCM
Tómalo en cuneta
Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha jugado nueve ocasiones contra Borregos CCM, y los de la UANL han salido victoriosos en ocho de estos encuentros.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas