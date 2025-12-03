Registra Coahuila casi 600 casos de tuberculosis este año

La Secretaría de Salud tiene registrados 588 casos de tuberculosis durante 2025, con datos actualizados al 30 de noviembre, cifra que es similar a la de 2024, cuando se registraron 736 casos en todo el año.

Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que cada año Coahuila registra un promedio de 700 casos de tuberculosis, por lo que la Secretaría de Salud establece protocolos para la atención y la contención de esta enfermedad.

“El año pasado cerramos con 736 casos, y ahorita llevamos 588 hasta la semana pasada. La tuberculosis se ha mantenido en el mismo número de casos desde hace tiempo; las recomendaciones que le damos a la población es que el que se identifica como una tuberculosis debe darse un seguimiento a la persona y a todos sus contactos”.

Dijo que los síntomas de tuberculosis es una tos persistente por dos semanas, baja de peso, fiebre por la tarde/noche y cansancio. Cuando una persona presenta esos síntomas, se hace una toma de muestra de flema para establecer un diagnóstico por laboratorio en el que se identifica la presencia de los bacilos de la tuberculosis.

“Si salen positivos se someten a un tratamiento de seis meses, es tratamiento supervisado con antibióticos, se les da el seguimiento y el control de los demás familiares para evitar contagios, se les pide el uso de cubrebocas, porque se transmite a través de la saliva, al momento de toser”.

Dijo que se busca a los contactos del paciente, tengan o no síntomas, para hacer un estudio y que la familia tenga apego al tratamiento como el asistir a las consultas subsecuentes, ventilación adecuada de las habitaciones y entornos limpios en el hogar.

Agregó que se hacen estudios para determinar si los pacientes no tienen una enfermedad agregada como el VIH o la diabetes, para determinar el tratamiento a seguir.

