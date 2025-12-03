Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_12_03_234604_13fe82f3a9
Coahuila

Registra Coahuila casi 600 casos de tuberculosis este año

La Secretaría de Salud reportó cifras similares a años anteriores y refuerza protocolos de detección, seguimiento a pacientes y control de contactos

  • 03
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Salud tiene registrados 588 casos de tuberculosis durante 2025, con datos actualizados al 30 de noviembre, cifra que es similar a la de 2024, cuando se registraron 736 casos en todo el año.

Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que cada año Coahuila registra un promedio de 700 casos de tuberculosis, por lo que la Secretaría de Salud establece protocolos para la atención y la contención de esta enfermedad.

“El año pasado cerramos con 736 casos, y ahorita llevamos 588 hasta la semana pasada. La tuberculosis se ha mantenido en el mismo número de casos desde hace tiempo; las recomendaciones que le damos a la población es que el que se identifica como una tuberculosis debe darse un seguimiento a la persona y a todos sus contactos”.

Dijo que los síntomas de tuberculosis es una tos persistente por dos semanas, baja de peso, fiebre por la tarde/noche y cansancio. Cuando una persona presenta esos síntomas, se hace una toma de muestra de flema para establecer un diagnóstico por laboratorio en el que se identifica la presencia de los bacilos de la tuberculosis.

“Si salen positivos se someten a un tratamiento de seis meses, es tratamiento supervisado con antibióticos, se les da el seguimiento y el control de los demás familiares para evitar contagios, se les pide el uso de cubrebocas, porque se transmite a través de la saliva, al momento de toser”.

Dijo que se busca a los contactos del paciente, tengan o no síntomas, para hacer un estudio y que la familia tenga apego al tratamiento como el asistir a las consultas subsecuentes, ventilación adecuada de las habitaciones y entornos limpios en el hogar. 

Agregó que se hacen estudios para determinar si los pacientes no tienen una enfermedad agregada como el VIH o la diabetes, para determinar el tratamiento a seguir.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_03_at_1_31_47_AM_291cc7bea2
Proponen elevar multas por conducir bajo efectos del alcohol
7e366b05_daa9_4bb2_8fc2_a4a0631f691e_c947c1387c
Encendido navideño une a Policía Vial y alumnos en San Pedro
decomiso_pesqueria_polvora_827ceace97
Decomisan en Pesquería 19 kilos de pirotecnia clandestina
publicidad

Últimas Noticias

Ingresara_Frente_Frio_18_a_Tamaulipas_con_bajas_temperaturas_959949061c
Ingresará Frente Frío 18 a Tamaulipas con bajas temperaturas
detenido_trata_personas_74fa3f337d
Vinculan a proceso a hombre acusado de trata de personas en NL
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_12_04_PM_1_e09b86773d
DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×