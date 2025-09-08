Cerrar X
Coahuila

Rescatan a ocho mineros atrapados en Sabinas tras falla mecánica

Los mineros no presentaron complicaciones de salud al momento de salir, aunque fueron trasladados a la clínica del IMSS en San Juan de Sabinas

Luego de permanecer varias horas atrapados en el fondo de una mina de arrastre, este martes por la noche fueron rescatados 8 trabajadores y trasladados a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanecen bajo observación médica.

En un principio, se había señalado por autoridades estatales que se trataba de 16 mineros los atrapados; sin embargo, esta versión fue desmentida por el subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Ramiro Durán, quien señaló que en el turno vespertino laboraban 16 mineros, de los cuales 8 quedaron atrapados al fondo de la mina de arrastre ubicada en el ejido El Mezquite, en Sabinas, Coahuila.

“Nos comentaron que eran 16 los que estaban laborando; ocho alcanzaron a salir y el resto quedó atrapado, pero ya fueron liberados todos”, señaló Ramiro Durán.

En entrevista, el subsecretario de Protección Civil estatal indicó que todos fueron rescatados con vida y trasladados a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Todos van a ser atendidos por el IMSS, según me informan mediante un enlace de Zoe Robledo”, indicó el subsecretario, quien desde este martes se trasladó al lugar de los hechos.

Los mineros rescatados fueron identificados como Dimas González Villanueva, José Daniel Ayala Pineda, ⁠Paulo Campos, Francisco Varela, Ramiro Valverde, ⁠Jesús Javier Ramos, ⁠Julio Campos y ⁠Mario González Villanueva.


