Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T152047_898_80e96cf2fe
Coahuila

Saltillenses listos para celebrar este Halloween

Gastan desde $150 pesos hasta $2,000 pesos en la adquisición de disfraces dependiendo la tendencia que se establezca durante la temporada

  • 26
  • Octubre
    2025

Desde este fin de semana, en palapas, bares y eventos comenzaron las celebraciones por Halloween, donde muchos lucieron sus mejores disfraces.

Estas fechas son esperadas por muchos, que incluso se preparan económicamente para adquirir sus disfraces, como el caso de Cristal Laureano, fan del muñeco diabólico, quien además de coleccionarlos, este Halloween 2025 también compartió su gusto con sus hijas.

“Estoy coleccionando Chucky y, pues así, a las niñas ya les gusta y ahora todas nos disfrazamos así.”

Los precios de los disfraces van acorde a las capacidades de cuánto le quieran destinar las personas de su bolsillo, nos comenta Iván, comerciante.

“Fíjate que cada año se pone de moda ciertas tendencias; este año han buscado mucho lo de Merlina, personajes que se ponen de moda de acuerdo a las películas que salen durante el año en el género de terror.”

“Un disfraz lo puedes encontrar desde 150 pesos hasta quienes le invierten de mil a 2,000 pesos,” finalizó el comerciante.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

frio_monterrey_b5e32dde47
Frente frío llegaría a Monterrey la próxima semana
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T115707_936_6a8d17c3cf
Éxito total en el 'Bailotón Rosa' en Saltillo
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_55_23_PM_858307dd22
Premia Samuel García a equipos de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
publicidad

Últimas Noticias

573158219_18536558860027169_738576575966597409_n_f58909364a
Famosos aceleran en el Gran Premio de México 2025
ems_d9979cc43a
Emma Thompson regresa al suspenso con 'Down Cemetery'
Whats_App_Image_2025_10_27_at_12_57_33_AM_2a9ab38a86
El Clásico Regiomontano 141 enfrentará a equipos… ¡Invictos!
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×