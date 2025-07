Saltillo estalla por apagones y mala atención de CFE

La paciencia de los ciudadanos en distintas colonias de Saltillo está llegando al límite debido a los constantes cortes de energía eléctrica registrados en los últimos días. Estos no solo afectan la rutina diaria, sino que también generan pérdidas económicas, daños a electrodomésticos y, en algunos casos, ponen en riesgo la salud de personas vulnerables.

Vecinos de sectores como Mirasierra, Zaragoza, Valle de las Flores, Lomas de Zapalinamé, Satélite Sur y Virreyes denunciaron que estos apagones se presentan con frecuencia, sin previo aviso y sin una solución definitiva por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pese a los múltiples reportes realizados, aseguran que la respuesta de la paraestatal ha sido insuficiente e incluso, en ocasiones, con actitudes prepotentes por parte del personal.

“Hemos llamado muchas veces, nos dan folios y no vienen. Y cuando al fin vienen, nos hablan con groserías como si uno estuviera pidiendo favores. Nosotros pagamos puntualmente el servicio, merecemos respeto y soluciones”, reclamó Ana Laura Martínez, vecina del sector oriente de la ciudad.

“Tengo a mi mamá con oxígeno, y cada vez que se va la luz tenemos que correr a buscar dónde conectarla. ¿Y si no alcanzamos? ¿Qué vamos a hacer si pasa una desgracia? CFE no se pone en el lugar de uno”, compartió Maricela Gómez, habitante de la colonia Zaragoza.

Los afectados señalan que los cortes de energía se han vuelto comunes, incluso en horarios críticos con altas temperaturas, afectando aparatos como refrigeradores y ventiladores. Algunos comerciantes aseguran haber tenido que tirar mercancía debido a la falta de refrigeración adecuada.

“Perdí más de mil pesos en carne y lácteos. Trabajo vendiendo hamburguesas y ya no sé si vale la pena seguir. Si no es la inseguridad, es que no hay luz. Y luego nadie da la cara”, reclamó Javier López, comerciante de la colonia Mirasierra.

“Yo tengo un cibercafé y cada que se va la luz pierdo clientes, pierdo dinero y se dañan las computadoras. Ya he pagado reparaciones dos veces por los bajones de voltaje. ¿Quién me va a reembolsar eso?”, agregó Rocío, vecina de Valle de las Flores.

Durante un recorrido realizado por el equipo de El Horizonte en las oficinas de la CFE ubicadas en Emilio Carranza y Francisco I. Madero, un sujeto que no se identificó comenzó a tomar fotos y videos del personal de prensa. Al intentar cuestionarlo sobre su actuar, este se retiró rápidamente del lugar sin dar explicación alguna, lo que generó aún más inquietud sobre la transparencia y el trato hacia los medios de comunicación.

“Lo mínimo que esperamos es una explicación, un canal de atención real. Pero ni eso. Nos toman fotos como si fuéramos los culpables de algo”, expresó uno de los reporteros afectados.

Los saltillenses exigen que CFE tome cartas en el asunto, ya que el servicio deficiente y la mala atención atentan contra la calidad de vida de cientos de familias. Además, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que supervisen el desempeño de la paraestatal y garanticen un servicio digno, confiable y humano.

“No pedimos favores, estamos exigiendo lo que por derecho nos corresponde: luz estable, atención respetuosa y soluciones reales”, afirmó Armando Castañeda, padre de familia en Satélite Sur.

Mientras tanto, los reportes se acumulan y la molestia crece. La gente está cansada, y exige que la luz no solo se encienda en sus casas, sino también en la conciencia de quienes deberían brindar un servicio eficiente. Porque en Saltillo, lo que más falta últimamente… es energía y voluntad por parte de la CFE.

Comentarios