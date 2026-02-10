Universitarios alertan consumo de drogas en fiestas

Estudiantes universitarios en Coahuila reconocen que la invitación al consumo de drogas es una situación común en distintos entornos sociales, como fiestas, antros, reuniones entre amigos e incluso en círculos cercanos, de acuerdo con testimonios recabados durante pláticas preventivas impartidas en instituciones educativas del estado.

Los jóvenes coincidieron en que, aunque no todos aceptan consumir, el ofrecimiento suele presentarse como algo “normal”, principalmente a través de amistades, conocidos o compañeros de convivencia. En varios casos, señalaron que las sustancias más mencionadas son la marihuana y la cocaína, y que el primer acercamiento suele darse “como prueba” o de manera gratuita para generar curiosidad.

“Muchas veces te dicen ‘para que te relajes’ o ‘para que veas cómo se siente’, sobre todo en fiestas o antros. Depende mucho del círculo social que tengas”, relató uno de los estudiantes. Otros señalaron que este tipo de invitaciones también puede darse dentro del entorno escolar o incluso familiar, aunque con menor frecuencia.

Algunos universitarios advirtieron que la juventud es un sector particularmente vulnerable, ya que el consumo suele asociarse a presión social, problemas emocionales no atendidos, ansiedad o depresión. “Hay quienes buscan anestesiar lo que sienten; por eso es importante hablar de salud mental y pedir ayuda”, expresó otro de los participantes.

En este contexto, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, explicó que aunque en Coahuila no operan grupos delincuenciales de manera abierta, sí existen intentos externos por acercarse a la población joven, principalmente a través de redes sociales y entornos de convivencia.

“Estas pláticas son justamente para prevenir, para que los jóvenes identifiquen los engaños y sepan cuáles son las consecuencias para su salud y también las consecuencias legales. La información es clave para que no caigan”, señaló el fiscal, al destacar que el programa de prevención se ha llevado a universidades de distintas regiones del estado y se mantendrá activo durante todo el año.

Fernández Montañez subrayó que el objetivo no es criminalizar a los jóvenes, sino brindarles herramientas para reconocer riesgos, tomar decisiones informadas y alejarse de conductas que puedan comprometer su futuro. Añadió que la prevención temprana y la comunicación directa han permitido una buena respuesta de la comunidad estudiantil.

Las autoridades reiteraron el llamado a madres, padres, docentes y estudiantes a fortalecer el diálogo, atender oportunamente la salud mental y buscar apoyo profesional cuando sea necesario, como parte de una estrategia integral para reducir el consumo de drogas entre jóvenes en Coahuila.

