A nueve meses del Mundial, 16 equipos cuentan con boleto seguro

Con Uruguay, Paraguay y Colombia como los más recientes en conseguir su pase, ya son 16 las selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • 05
  • Septiembre
    2025

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 sigue avanzando y, a nueve meses de su inicio en el Estadio Azteca, ya son 16 las selecciones clasificadas de las 48 que disputarán la primera edición con formato ampliado.

El jueves, Uruguay, Paraguay y Colombia aseguraron su boleto, uniéndose a Argentina, Brasil y Ecuador, con lo que Sudamérica ya entregó todos sus seis cupos directos.

En contraste, Europa (UEFA) y África (CAF), que aportarán 16 y 9 selecciones respectivamente, todavía no tienen representantes confirmados.

Distribución de clasificados hasta ahora

  • Concacaf (3/6): México, Canadá y Estados Unidos
  • Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
  • Asia (6/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia
  • Oceanía (1/1): Nueva Zelanda
  • África (0/9)
  • UEFA (0/16)
  • Repechaje (0/2)

El torneo, que celebrará su vigésima tercera edición, contará con 104 partidos, 40 más que las Copas del Mundo con 32 selecciones disputadas entre 1998 y 2022.

Para finales de 2025 se conocerán la mayoría de los clasificados, mientras que los últimos dos boletos se entregarán en el repechaje intercontinental.

Repechaje en suelo mexicano

Por otra parte, México será sede de la repesca, que se disputará en Monterrey y Guadalajara en marzo de 2026.

El formato contempla seis equipos: dos de Concacaf, uno de Asia, uno de África, uno de Sudamérica y uno de Oceanía.

Los cuatro peores en el ranking FIFA jugarán semifinales a partido único, y los ganadores enfrentarán a los dos mejor posicionados en finales directas. Los vencedores obtendrán los últimos boletos a la Copa.

En el sorteo de grupos del Mundial aún no se conocerán los clasificados del repechaje, por ello los bombos incluirán a “Ganador Llave A” y “Ganador Llave B” en espera de definirse en territorio mexicano.


