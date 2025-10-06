Cerrar X
Acusan a Mark Sánchez por tres delitos tras agresión en EUA

El ex quarterback podría enfrentar una sentencia de hasta seis años de prisión por su presunta responsabilidad en al menos tres delitos

  • 06
  • Octubre
    2025

El ex mariscal de campo, Mark Sánchez, fue acusado de cometer tres delitos menores por un altercado registrado en Indianapolis, donde resultó herido por apuñalamiento.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Marion, el deportista fue acusado de agresión con lesiones, intoxicación en lugar público y allanamiento ilegal de vehículo.

De acuerdo con el fiscal Ryan Mears, este suceso "nunca debió haber ocurrido".

"Lo que comenzó como un desacuerdo entre un exatleta profesional de 38 años y un hombre de 69 años no debería haber escalado a la violencia ni haber dejado a nadie gravemente herido. Como en cualquier caso, nos atendremos a los hechos y a la ley adonde sea que nos lleven" detalló Mears.

De acuerdo con una declaración jurada, Sánchez abordó a un camionero en el muelle de carga de un hotel. La confrontación se intensificó al grado de que el conductor creyó estar en peligro, roció a Sánchez con gas pimienta para después apuñalarlo con un cuchillo al pensar que podría acabar con su vida.

Por estos hechos, el ex mariscal fue arrestado por el Departamento de la Policía Metropolitana de Indianapolis en un hospital este sábado. 

Por su parte, el ex deportista mencionó que desconocía quién lo apuñaló, ni donde ocurrió el altercado.

Se presume que su pena podría ir desde uno a seis años de prisión, incluido un cargo por agresión grave de nivel 5.


