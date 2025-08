Alonso se acerca al récord de 251 home runs de Darryl Strawberry

Pete Alonso conectó este lunes para quedar a uno del récord de la franquicia de Darryl Strawberry, pero los Guardianes de Cleveland se llevaron la victoria 7-6 ante los Mets de Nueva York en diez entradas después de desperdiciar una ventaja de cinco carreras.

El jonrón de 440 pies del venezolano Gabriel Arias al jardín izquierdo-central culminó una entrada de cinco carreras en el sexto inning contra Sean Manaea, quien permitió sencillos impulsadores a David Fry y el dominicano Carlos Santana.

Alonso, comenzando como bateador designado por la 59na ocasión en su carrera, disparó un batazo de 388 pies al jardín izquierdo-central contra Slade Cecconi. El toletero ha conectado tres jonrones en sus últimos cuatro juegos.

Pete Alonso is one home run away from tying the Mets' all-time record 🐻‍❄️ pic.twitter.com/zz1ElVzGdO