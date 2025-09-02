Cerrar X
Anuncia NFL calendario de temporada regular ¿Cuándo inicia?

Anuncian que Kansas City Chiefs jugará los días festivos en Acción de Gracias y Navidad, primer equipo en lograrlo desde 2016

  • 02
  • Septiembre
    2025

A través de redes sociales, NFL México lanzó la calendarización de los partidos, dando inicio a la temporada el próximo 4 de septiembre con el enfrentamiento entre Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles. 

Recordemos que los “Vaqueros” se encuentran dentro de la polémica, luego de que Micah Parsons firmó su contrato por 188 millones de dólares con Green Bay Packers, uno de los considerados como los mejores jugadores del equipo.

En tanto, Kansas City Chiefs jugarán tanto en los días de "Acción de Gracias" como Navidad. Son el primer equipo desde 2016 en jugar ambos días festivos. 

Entre los partidos más llamativos se encuentran: 

  • New York Giants vs Washington Commanders (7 septiembre)
  • Baltimore Ravens vs Buffalo Bills (7 de septiembre)
  • Minnesota Vikings vs Chicago Bears (8 septiembre)

 


