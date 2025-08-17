Cerrar X
Arranca este lunes el Abierto GNP con partidos de alto calibre

La actividad en el Estadio GNP comenzará a las 15:00 horas, mientras que en el Grandstand y la Cancha 4 los partidos arrancarán a las 15:30

  • 17
  • Agosto
    2025

La espera ha terminado, este lunes inicia la 17ª edición del Abierto GNP, y el Club Sonoma se prepara para una jornada inaugural que promete mantener a los aficionados del tenis al borde de sus asientos.

La actividad en el Estadio GNP comenzará a las 15:00 horas, mientras que en el Grandstand y la Cancha 4 los partidos arrancarán a las 15:30. El cuadro principal se abrirá con el enfrentamiento entre la española Jessica Bouzas y la rusa Kamila Rakhimova, un duelo inédito entre dos jugadoras que vienen de una destacada participación en el Masters de Cincinnati.

Posteriormente, a las 17:00, la multicampeona de Grand Slams en dobles, Elise Mertens, hará su debut en la Cancha Central enfrentando a Anna Blinkova. Ambas buscan redimirse tras caer en las primeras rondas de Cincinnati.

Abierto GNP.jpg

El plato fuerte de la noche llegará a las 19:30, con un electrizante encuentro entre Maria Sakkari y Donna Vekic. Estas dos figuras de la élite del tenis, que tienen una conexión especial con el público mexicano, se enfrentarán en lo que se espera sea un partido memorable.

Más tarde, la bicampeona del torneo en 2021 y 2022, Leylah Fernández, regresará a la Sultana del Norte para medirse ante Jaqueline Cristian. El único antecedente entre ambas es el triunfo de la rumana en tres sets durante el Indian Wells pasado.

Talento mexicano en acción de dobles

Las canchas alternas también serán testigo del talento mexicano en la modalidad de dobles, pues Renata Zarazúa hará equipo con la japonesa Miyu Kato y cerrará la actividad en el Grandstand contra las europeas Magali Kempen y Anna Siskova.

Renata Zarazúa

Por su parte, Giuliana Olmos unirá fuerzas con la eslovaca Tereza Mihalikova para enfrentarse a la dupla de Linda Noskova y Rebecca Sramkova en la Cancha 4. Más tarde, las mexicanas Julia García y Victoria Rodríguez se medirán ante Leolia Jeanjean y Maria Kozyreva.

Las invitadas de élite

El Abierto GNP tendrá la presencia de estrellas mundiales, con la estadounidense, Emma Navarro, liderando el certamen, pues es la mejor sembrada del torneo gracias a su puesto 11 en el ranking de la WTA.

La siguiente mejor ubicada es Ekaterina Alexandrova, lugar 16 del mundo y Diana Shnaider será la tercera, número 20 del top; completando un tridente de élite para el torneo regio.

Emma Navarro


