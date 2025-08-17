Arsenal vence 1-0 al United y el Chelsea empata con el Palace

Arsenal mantuvo a raya la costosa línea de ataque del Manchester United y anotó con una jugada a balón parado para llevarse el domingo 1-0 en el partido más destacado de la jornada inaugural de la Liga Premier.

El defensor del Arsenal, Riccardo Calafiori, cabeceó desde corta distancia a los 13 minutos después de que el portero suplente del United, Altay Bayındır —que comenzó en lugar de Andre Onana—, no lograra despejar el balón en el tiro de esquina de Declan Rice.

Mientras que el Arsenal hizo lo que sus rivales por el título, Liverpool y Manchester City, al reclamar una victoria el primer fin de semana, el United nuevamente se encuentra en un territorio familiar bajo Ruben Amorim después de que el gigante inglés terminó la temporada pasada en un desastroso 15to lugar.

El United gastó alrededor de $200 millones de libras (270 millones de dólares) para renovar su ataque en la temporada baja. Bryan Mbeumo y Matheus Cunha fueron titulares y Benjamin Sesko salió del banco en la segunda mitad.

Aunque el equipo jugó con buena intensidad en Old Trafford, la fuerte defensa del Arsenal se mantuvo firme.

En el otro extremo, Viktor Gyokeres soportó un difícil primer inicio competitivo para el Arsenal, cuyo gol llegó por una ruta familiar con el equipo de Mikel Arteta tan imponente en situaciones de balón parado en las últimas temporadas.

Chelsea tampoco logró anotar en su primer partido de liga, empatando 0-0 con Crystal Palace en su primer partido competitivo como campeón mundial de clubes.

Un mes después de sorprender al Paris Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes, Chelsea se esforzó en su debut en la liga en Stamford Bridge tras una corta pretemporada debido a sus compromisos en Estados Unidos.

¿Despedida de Eze?

Eberechi Eze ha sido fuertemente vinculado con un traslado al Tottenham, por lo que podría haber sido la última aparición del mediocampista inglés con el Palace.

Casi lo marca con un gol.

Eze disparó un tiro libre directo que superó al portero del Chelsea, Robert Sánchez, desde el borde del área a los 13 minutos, pero el gol fue anulado después de que una revisión de video detectara una infracción del capitán del Palace, Marc Guehi, al intentar empujar al jugador del Chelsea, Moisés Caicedo, en la barrera defensiva.

La liga confirmó que Guehi estaba a menos de un metro de la barrera cuando se realizó el disparo, lo cual no está permitido.

The first VAR in-stadium announcement made in the Premier League 🗣️ pic.twitter.com/dMyM9fjF1z — Premier League (@premierleague) August 17, 2025

João Pedro y Cole Palmer, estrellas del Chelsea en el Mundial de Clubes, estuvieron apagados. Los anfitriones carecieron de intensidad porque solo han estado entrenando durante un par de semanas, mientras que el Palace tuvo una larga pretemporada y venía de vencer al Liverpool en penales en la Community Shield el fin de semana pasado.

Wood en forma para Forest

Nottingham Forest comenzó conel pie derecho al vencer 3-1 a Brentford, con el delantero Chris Wood —que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con 20 goles— anotando dos veces en la primera mitad, además del debut goleador de Dan Ndoye.

Wood convirtió rápidamente la temporada anterior en la mejor campaña goleadora de su carrera en la máxima categoría y solo necesitó cinco minutos para abrir su cuenta esta vez, aprovechando un mal despeje en un tiro de esquina para darle la ventaja al Forest contra el Brentford.

Chris Wood's Football IQ 🧠💯 pic.twitter.com/lX0SM6z1m4 — Premier League (@premierleague) August 17, 2025

Ndoye cabeceó el segundo al 42 y Wood rodeó al portero en el tiempo de descuento de la primera mitad para anotar el tercero.

Igor Thiago convirtió un penal tardío como consolación para el Brentford, que podría tener dificultades esta temporada después de vender a su estrella Bryan Mbeumo al Manchester United y no tener disponible a su delantero titular Yoane Wissa. Wissa ha sido vinculado con un traslado al Newcastle.

Homenaje a Jota

Todos los partidos del domingo incluyeron un minuto de silencio antes del inicio como homenaje a Diogo Jota y Andre Silva, los hermanos que murieron en un accidente automovilístico en España el mes pasado. Jota era jugador del Liverpool en ese momento.

