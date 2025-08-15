Auténticos Tigres inicia pretemporada apaleando a ITSOM
En un encuentro celebrado en el Estadio Gaspar Mass, el coach, Antonio Zamora, le dio rodaje a todo el roster para ir poniendo a punto a todos sus pupilos
- 15
-
Agosto
2025
Después de una gran campaña anterior, Auténticos Tigres inició su pretemporada con un contundente triunfo de 44-14 ante los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).
En un encuentro celebrado en el Estadio Gaspar Mass, el coach, Antonio Zamora, le dio rodaje a todo el roster para ir poniendo a punto a todos sus pupilos.
La exhibición comenzó con dos pases de touchdown por parte del quarterback titular, Sergio Reséndiz, quien conectó con sus compañeros Luis Olvera y Cristian Espinosa para poner 14-0 en el primer cuarto.
Para el segundo comenzó la rotación del equipo, sin embargo, Auténticos no cedió terreno y nuevamente Olvera recibió un pase en la zona de anotación y Eduardo Martínez se unió como anotador tras marcar vía terrestre y puso el 28-7 parcial.
Ya en la segunda mitad se le dio oportunidad de mostrarse a los novatos, que aparecieron con anotaciones tempranas, primero Ricardo Fernández como mariscal de campo conectando con Erik Machado para el primer touchdown y Cruz Rodríguez anotó por tierra.
Al final los de la UANL se impusieron 44-14 y ya se preparan para su segundo encuentro de preparación, el cual será en Boltom, Texas, frente a la Universidad de Mary Hardin Baylor.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas