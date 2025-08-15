Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_11_51_PM_1_ec733adb02
Deportes

Auténticos Tigres inicia pretemporada apaleando a ITSOM

En un encuentro celebrado en el Estadio Gaspar Mass, el coach, Antonio Zamora, le dio rodaje a todo el roster para ir poniendo a punto a todos sus pupilos

  • 15
  • Agosto
    2025

Después de una gran campaña anterior, Auténticos Tigres inició su pretemporada con un contundente triunfo de 44-14 ante los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

En un encuentro celebrado en el Estadio Gaspar Mass, el coach, Antonio Zamora, le dio rodaje a todo el roster para ir poniendo a punto a todos sus pupilos.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 8.11.46 PM.jpeg

La exhibición comenzó con dos pases de touchdown por parte del quarterback titular, Sergio Reséndiz, quien conectó con sus compañeros Luis Olvera y Cristian Espinosa para poner 14-0 en el primer cuarto.

Para el segundo comenzó la rotación del equipo, sin embargo, Auténticos no cedió terreno y nuevamente Olvera recibió un pase en la zona de anotación y Eduardo Martínez se unió como anotador tras marcar vía terrestre y puso el 28-7 parcial.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 8.11.51 PM.jpeg

Ya en la segunda mitad se le dio oportunidad de mostrarse a los novatos, que aparecieron con anotaciones tempranas, primero Ricardo Fernández como mariscal de campo conectando con Erik Machado para el primer touchdown y Cruz Rodríguez anotó por tierra.

Al final los de la UANL se impusieron 44-14 y ya se preparan para su segundo encuentro de preparación, el cual será en Boltom, Texas, frente a la Universidad de Mary Hardin Baylor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_12_at_12_15_34_AM_f6171d1a91
Cam Little, con una patada histórica, pone a soñar a los Jaguars
Whats_App_Image_2025_08_11_at_12_06_36_AM_471d9ffccd
Broncos Country Monterrey celebra inicio de la pretemporada NFL
AP_25222032898356_74ca0ff990
CeeDee Lamb recibe golpe de un árbitro mientras estaba en banda
publicidad

Últimas Noticias

Ofrece_ICE_recompensa_de_10_mdd_por_Ivan_Archivaldo_Guzman_0afd2aa601
Recompensa de US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán: ICE
EH_UNA_FOTO_3_fb49c2a75c
Zelensky anuncia reunión con Trump el próximo lunes
AP_25228326598520_1_8f6bd15ad6
Erin se intensifica y alcanza fuerza de huracán categoría 5
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
publicidad
×