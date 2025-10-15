Cerrar X
Bélgica y Japón consideran entrenar en El Barrial para el Mundial

El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados, es evaluado por Japón y Bélgica como posible sede de preparación para el Mundial 2026

Japón y Bélgica visitaron el centro de entrenamiento de Rayados, El Barrial, con la intención de establecer allí su campamento durante el Mundial 2026.

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, confirmó que las delegaciones realizaron recorridos oficiales y valoraron positivamente las instalaciones y la ciudad.

“Han comentado favorablemente sobre la infraestructura de la ciudad y la calidad de El Barrial. Contamos con instalaciones de primer nivel”, declaró Hütt.

Según Hütt, dos selecciones podrían compartir El Barrial durante la justa mundialista, mientras Japón y Bélgica ya hicieron su recorrido, otros equipos mantienen contacto con la organización para evaluar la posibilidad de utilizar las instalaciones, aunque no han concretado visitas.

Además del Barrial, Monterrey cuenta con el Gigante de Acero como estadio principal, mientras que el Estadio Universitario de Tigres está en revisión por parte de FIFA para ser otro centro de entrenamiento.

Cabe señalar que la ciudad de Monterrey implementará mejoras en vialidad, transporte y urbanismo para garantizar la logística del Mundial.

Por otra parte, cabe recordar que Japón ya aseguró su boleto al torneo como representante de Asia, mientras que Bélgica lidera el grupo J en su camino a la clasificación, tras vencer a Gales 2-4 y mantenerse firme en la cima de su grupo.

El Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, con el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca y la Final el 19 de julio en Nueva York–Nueva Jersey.

Hasta ahora, las selecciones clasificadas incluyen a los anfitriones y equipos de Asia, África, Sudamérica, Oceanía y Europa.

 


