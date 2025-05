Bernardo Cueva, el cerebro mexicano detrás del título del Chelsea

Bernardo Cueva no aparece en las portadas, pero su nombre ya se graba con letras doradas en la historia del futbol mexicano.

El analista táctico del Chelsea celebró su primer título europeo como parte del cuerpo técnico de Enzo Maresca, tras la conquista de la UEFA Conference League, con una victoria de 4-1 sobre el Real Betis en la final disputada en Breslavia, Polonia.

El Chelsea remontó tras un gol tempranero del Betis, con tantos en la segunda mitad de Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho y Moisés Caicedo.

Cueva jugó un rol fundamental en esta reacción desde su puesto en el banquillo, encargado de las jugadas a balón parado y el análisis táctico del equipo londinense.

Originario de Guadalajara, Cueva inició su carrera en Chivas entre 2017 y 2020, formando parte del cuerpo técnico que conquistó la Liga MX, la Concachampions y participó en el Mundial de Clubes bajo la dirección de Matías Almeyda.

Posteriormente, dio el salto a Europa con el Brentford FC, donde fue pieza clave en el ascenso del club a la Premier League. También formó parte del cuerpo técnico de la Selección de Noruega, antes de ser fichado por el Chelsea en 2024.

I'm happy to have earned the UEFA Pro License, the highest coaching qualification globally, through The English Football Association. This achievement reaffirms my commitment to continuous self-development. I'm grateful for the opportunities and support that made this possible pic.twitter.com/54IQbhL1MY