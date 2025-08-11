Cerrar X
Deportes

Broncos Country Monterrey celebra inicio de la pretemporada NFL

Fans regiomontanos se reunieron en Pabellón M para la foto oficial y rifa de artículos, listos para apoyar a los Broncos en la temporada 2025

  • 11
  • Agosto
    2025

Este sábado arrancó la pretemporada de la NFL y el grupo de fans “Broncos Country Monterrey” celebraron, el pasado domingo, el inicio de la mejor época del año, realizando la toma de la tradicional fotografía grupal, en la explanada de Pabellón M, teniendo como majestuoso fondo, el Cerro de la Silla, de cara a la temporada 2025 de la NFL.

“Me encanta ver cómo la gente llega con mucha ilusión. Desde una hora antes ya estaban reunidos, muy contentos de volver a ver conocidos, familias completas con su jersey y muchas caras nuevas. ¡Listos para la temporada!”, compartió Mane Ferreira, presidenta del club.

Cabe destacar que esta fotografía grupal es coordinada desde Denver, Colorado y se lleva a cabo el mismo día a nivel nacional, resaltando ciudades como Chihuahua, CDMX, Guadalajara, Mérida, Puebla, Hermosillo, entre otras,  y obviamente “La sultana del norte”.

“Estamos muy contentos con toda la buena vibra que se presentó la raza, hubo fanáticos nuevos, incluso de Saltillo y directo desde Denver , Colorado, lo cual nos da mucho gusto porque quiere decir que se están haciendo las cosas bien en el grupo. Se viene la temporada 2025 y el ambiente estará inmejorable para apoyar a nuestros Broncos desde la capital del norte... ¡Monterrey es Broncos Country!, manifestó Frank Tristán, administrador del grupo.

Luego de la foto, se realizó la rifa de un par de artículos mandados especialmente de Denver para los fans regios. Los premios consistieron en una gorra oficial 2025 así como un mini casco retro del equipo.

“En esta edición de la foto se notó el ánimo muy positivo de la gente de cara a una temporada muy prometedora de nuestros Broncos, en general nos vemos avanzando en los playoffs más que el año pasado. Este año tenemos un enfoque social hacia la educación en diversos niveles apoyando a niños y jóvenes a continuar con sus estudios”, concluyó Alberto Barco, fundador del grupo.


