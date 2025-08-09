Cerrar X
Cae Sultanes en primer juego de Playoffs ante Charros

El triunfo en el Walmart Park le da a los Charros una importante ventaja de 1-0 en la serie, lo que les permite encarar el segundo encuentro con mayor confianza

  • 09
  • Agosto
    2025

Los Charros de Jalisco se llevaron el primer juego de los Playoffs ante Sultanes de Monterrey con un marcador de 5-3, gracias a un bateo oportuno y una sólida actuación de su pitcheo. 

El abridor, Zac Grotz, fue clave para la victoria, logrando un triunfo de calidad con seis entradas lanzadas en las que solo permitió una carrera. Por su parte, el cerrador, Trevor Clifton, consiguió su primer salvamento de la postemporada, asegurando la victoria para su equipo.

El partido se decidió en momentos clave. La ofensiva de Charros abrió el marcador en la tercera entrada con un jonrón solitario de Mallex Smith. La ventaja se amplió en el quinto episodio con un rally de tres carreras que incluyó un doble productor de Smith y un sencillo de Willie Calhoun.

A pesar de un cuadrangular de tres carreras de Josh Lester en la séptima entrada que acercó a los Sultanes, la novena de Jalisco consiguió una carrera más en el noveno capítulo gracias a un sencillo de Michael Wielansky, sellando la pizarra 5-3.

El triunfo en el Walmart Park le da a los Charros una importante ventaja de 1-0 en la serie, lo que les permite encarar el segundo encuentro con mayor confianza.

Los Sultanes, por su parte, buscarán aprovechar su condición de local para igualar la serie antes de viajar a Jalisco. El duelo de pitcheo para el segundo juego presenta a Manny Bañuelos por los Sultanes y a Luis Iván Rodríguez por los Charros, prometiendo otro emocionante enfrentamiento en la postemporada.

La serie entre Charros y Sultanes es un choque de estilos. Los Charros, con un roster lleno de jugadores con experiencia en las ligas mayores, confían en su bateo explosivo y su velocidad en las bases para generar carreras.

En contraste, los Sultanes, con una combinación de experiencia y talento joven, basan su juego en un pitcheo sólido y una ofensiva que puede explotar en cualquier momento, como se vio con el jonrón de Lester. El resultado de esta serie dependerá de qué equipo logre imponer su estrategia en los próximos juegos.


