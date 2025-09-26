Cerrar X
Deportes

Celebrarán la Copa Fuerza Regia para impulsar el talento

La Copa Fuerza Regia, que busca la excelencia dentro y fuera de la cancha y potenciar el deporte en el país, se disputará del 22 al 26 de enero de 2026

  • 26
  • Septiembre
    2025

En un movimiento que reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo nacional, el club de baloncesto Fuerza Regia anunció hoy la creación de la Copa Fuerza Regia, un nuevo torneo juvenil en colaboración con ELITE México.

Este evento se enmarca dentro de las celebraciones por el 25 aniversario de la institución, que se conmemorará el 12 de enero del próximo año.

La Copa Fuerza Regia, que busca la excelencia dentro y fuera de la cancha y potenciar el deporte en el país, se disputará del 22 al 26 de enero de 2026.

Se espera una convocatoria masiva, con la participación estimada de más de 300 equipos que sumarán aproximadamente 3,000 niños y jóvenes.

Los jóvenes talentos tendrán la experiencia única de competir al más alto nivel en la Arena Monterrey, la casa de Fuerza Regia, garantizando un entorno de competencia profesional.

Con la organización de este torneo, el equipo regio subraya su misión de incentivar y potenciar el baloncesto mexicano, contribuyendo a la formación de las futuras estrellas de este deporte.

Además de la oportunidad de jugar en un certamen de alto nivel, los jóvenes que se inscriban recibirán un beneficio excepcional: un abono gratuito para asistir a todos los juegos de Fuerza Regia y Fuerza Regia Femenil durante todo el 2026.

La inscripción al torneo tiene un costo de $900 pesos por jugador y se puede realizar a través de la aplicación oficial de ELITE México. Con este torneo, Fuerza Regia no solo celebra su trayectoria, sino que invierte activamente en el futuro del baloncesto en el país.


Comentarios

