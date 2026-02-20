Podcast
César Araújo, de Tigres, elogia a… ¡Juan Brunetta!

En entrevista exclusiva con Azteca Noreste, el mediocampista uruguayo, nuevo refuerzo felino, solo tuvo comentarios positivos para el elemento argentino

  • 20
  • Febrero
    2026

César Araújo, mediocampista uruguayo y nuevo refuerzo de Tigres, está feliz de ser nuevo elemento del conjunto de la UANL, admira a los incomparables y le agrada el ambiente durante los partidos como local en el Estadio Universitario… pero lo que más le sorprende es la calidad de su compañero, el argentino Juan Brunetta.

“Juan Brunetta tiene una calidad impresionante, está en el Top 3 de jugadores con más calidad en la Liga; sé que pronto él se va a recuperar, él va a estar bien, nosotros lo estamos apoyando para que él recupere su mejor versión, porque es un jugador extraordinario”, comentó el playera “5” en entrevista exclusiva con Azteca Noreste.

César Nahuel Araújo Vilches tiene 24 años de edad, nació el 2 de abril de 2001 en Montevideo, Uruguay.

Ya vio acción con los auriazules en tres encuentros oficiales: dos de Liga MX (ante Santos Laguna y Cruz Azul) y uno de Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (la Vuelta de Primera Ronda ante Forge FC).

Para César Araujo, mediocampista uruguayo y nuevo refuerzo de Tigres, no es nuevo jugar en el Estadio Universitario, ya que —como jugador de Orlando de la MLS— enfrentó a los felinos en la vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024… en una noche que calificó de “soñada”.

“Sí pesa (el Estadio Universitario), depende de cada personalidad de cada jugador, porque hablo de la experiencia que yo tuve, fueron noches soñadas porque viví un estilo muy sudamericano, y también lo que viví esa noche fue lo que hoy en día hizo que esté acá, quedé encantado y por eso hoy estoy acá”, dijo.

¿Cómo te ha sentado la ciudad de Monterrey?

“Estoy muy feliz de estar aquí, la ciudad me ha tratado muy bien, lo poco que he conocido con mi familia me ha encantado; esperamos conocer muchos más lugares”.

¿Qué has conocido?

“Fuimos al centro, recién nos estamos instalando, y en lo poco que hemos recorrido nos ha encantado”.

¿Por qué decides venir a Tigres?

“Opté por la oferta de Tigres porque, junto con mi familia y mi representante, reunía todas las cosas que yo quería para mi edad, para seguir creciendo, para seguir jugando también, y las dos veces que estuve acá la hinchada me ha encantado, se me erizó la piel cada vez que estuve acá, disfruté mucho de esa noche porque siempre lo comentaba con mi familia, y la verdad es que hoy en día por eso estoy acá”.

¿Estar en Tigres te hace sentir más cerca del Mundial 2026?

“Uno es el sueño más grande que tiene, que es jugar el Mundial; este último tiempo no he estado en la selección (de Uruguay), también por eso elegí Tigres, porque es un club muy grande y sé que tarde o temprano, haciendo las cosas bien acá, me va a llevar a estar en la selección”.

¿Tu hermano Maxi Araujo te ha platicado del futbol europeo, por la posibilidad de que tú tengas ese sueño europeo? 

“Charlamos mucho con Maxi; cuando le comenté la posibilidad de que había aceptado venir acá, él me habló muy bien de la Liga, de la gente, de lo apasionados que son acá, y era un poco de lo que nosotros, junto con mi familia, buscábamos para nuestra vida, y a nivel personal también”.

¿Te gustaría jugar en Europa?

“Sí, sin duda que sí, ojalá que pueda cumplir ese sueño, pero hoy en día estoy muy feliz acá en Tigres, me siento muy cómodo también; sé que Tigres es un club muy grande y la verdad es que estoy muy feliz acá y me gusta vivir el día a día”.

¿Te gustaría formar parte de la historia de Tigres, ganar varios títulos y durar muchos años aquí?

“Obviamente que sí me encantaría entrar en la historia de esos jugadores que han ganado muchos títulos; uno optó por esta oportunidad porque Tigre reunió todo lo que yo buscaba y también por su rica historia que tiene de ganar muchos títulos, que es para lo que uno entrena; uno mejora para ganar y sé que Tigres me daba esa posibilidad, por eso hoy estoy acá”.

¿Cómo pudieras explicar tu fútbol?

“Parte de mi juego reúne las dos cosas que tienen tanto Rafael Carioca como Guido Pizarro (como jugadores en la media de contención), pero me gustaría hacer mi propia historia acá, siempre con trabajo, con humildad, con los títulos, si Dios quiere, que podamos ganar; es a lo que uno aspira y a lo que la institución demanda”.

¿Con qué tipo de compañero te sientes más a gusto?

“Mi posición natural es como un cinco, puedo dar una mano como de ocho, porque así he jugado varias temporadas, en Orlando también, y me siento cómodo con cualquiera de los jugadores que hoy en día están con el equipo, pero yo vengo a aportar mi granito de arena, me toque con quien me toque jugar, representar a la institución en lo más alto”.

¿Te sientes listo para esos momentos en que la afición presiona, es dura y estricta con sus jugadores?

“Obviamente que sí, ojalá nunca lleguen esos momentos, pero si yo opté por venir a Tigres es porque estoy preparado para todos los momentos que me toque pasar con la institución”.

¿Qué pasó en 2023 con Lionel Messi?

“Absolutamente nada, incluso en los siguientes partidos hemos tenido aún mejor relación que lo que pasó en ese momento; las veces que nos hemos enfrentado hemos tenido una relación muy buena dentro del campo, incluso, intercambiamos camisetas, se generó una relación de respeto entre uno y otro”.


