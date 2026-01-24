Podcast
Deportes

Sinner sobrevive al calor y avanza en el Abierto de Australia

Jannik Sinner superó calambres y calor extremo para vencer a Eliot Spizzirri y avanzar a octavos, en una jornada marcada por altas temperaturas en Melbourne

  • 24
  • Enero
    2026

Jannik Sinner sufrió calambres y molestias físicas durante su duelo de tercera ronda en el Abierto de Australia, cuando se encontraba abajo por un quiebre en el tercer set.

Sin embargo, la aplicación de la regla de calor extremo detuvo brevemente la actividad y terminó siendo clave para el bicampeón defensor.

AP26024150518048.jpg

Tras la pausa, Sinner regresó a la cancha con una versión renovada.

Ganó cinco de los siguientes seis juegos para llevarse el tercer set y encaminarse a la victoria por 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 ante Eliot Spizzirri, número 85 del ranking mundial.

“Tuve dificultades hoy en el aspecto físico. Tuve suerte con la regla del calor”, reconoció el italiano, quien admitió que las condiciones más frescas le favorecieron notablemente.

Lucha física y mental

El segundo preclasificado explicó que los calambres comenzaron en las piernas y se extendieron a los brazos, afectando todo su cuerpo.

Aun así, destacó la importancia del aspecto mental en el tenis para mantenerse en el partido.

G_byb74WYAEqPi0.jfif

“Trataba de sobrevivir hasta un descanso más largo. Estoy aquí para luchar y jugar cada punto de la mejor manera posible”, afirmó.

Duelo italiano en la siguiente ronda

Sinner enfrentará en octavos de final a su compatriota Luciano Darderi, quien eliminó a Karen Khachanov con parciales de 7-6 (5), 3-6, 6-3, 6-4.

En total, tres tenistas italianos avanzaron a la cuarta ronda del torneo.

La actividad en las canchas exteriores fue suspendida durante al menos tres horas el sábado, cuando la temperatura alcanzó alrededor de 35 grados Celsius y se activó la política de calor extremo del torneo. Los pronósticos apuntaban a máximas cercanas a los 40 grados.

Avances destacados en el cuadro femenil

En la rama femenil, la campeona defensora Madison Keys venció a Karolina Pliskova, mientras que Jessica Pegula derrotó a Oksana Selekhmeteva.

Ambas estadounidenses se enfrentarán en la cuarta ronda.

AP26024077098060.jpg

Además, Amanda Anisimova avanzó tras vencer a Peyton Stearns.

La sesión nocturna tuvo como atractivo principal a Novak Djokovic, quien busca su título número 25 de Grand Slam, y a Naomi Osaka, que volvió a llamar la atención no solo por su tenis, sino también por sus llamativos atuendos en Melbourne Park.


